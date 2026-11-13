ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
32º
Ahora
ver más
32º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
38º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
31º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 10:00

Ucrania golpea empresas de drones en la región rusa de Rostov

Imagen sin descripción

Kiev, 13 nov (EFE).- El Ejército ucraniano golpeó durante esta madrugada en la región rusa de Rostov la fábrica de drones Ionos LLC y las instalaciones de una empresa que se dedica al mantenimiento de aparatos no tripulados, según informó el Estado Mayor ucraniano.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El ataque fue llevado a cabo con misiles de fabricación ucraniana Neptún, según la nota del Estado Mayor de Ucrania.

"Atacar infraestructuras de producción, almacenamiento y mantenimiento supone un golpe para toda la cadena de suministro", dijo el Estado Mayor sobre el objetivo del ataque.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente todos los días ataques con drones y en ocasiones misiles contra sus respectivas retaguardias, los cuales tienen entre sus principales objetivos las instalaciones de la industria de defensa del enemigo.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Policiales
Estos son los 18 vehículos de lujo incautados recientemente en el caso Ueno Bank
Ver más
05
Nacionales
Se entrega Marco Aurelio González ante la Policía Nacional por caso Ueno Bank
Ver más

Te puede interesar