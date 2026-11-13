Ucrania golpea empresas de drones en la región rusa de Rostov

El ataque fue llevado a cabo con misiles de fabricación ucraniana Neptún, según la nota del Estado Mayor de Ucrania.

"Atacar infraestructuras de producción, almacenamiento y mantenimiento supone un golpe para toda la cadena de suministro", dijo el Estado Mayor sobre el objetivo del ataque.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente todos los días ataques con drones y en ocasiones misiles contra sus respectivas retaguardias, los cuales tienen entre sus principales objetivos las instalaciones de la industria de defensa del enemigo.