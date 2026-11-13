Ucrania, las negociaciones con Rusia y el futuro BCE, las claves de la cumbre de Dublín

En las conversaciones de los mandatarios también se abordó la renovación de la cúpula del Banco Central Europeo (BCE), a pesar de que no era un asunto incluido en la agenda oficial ni de la Conferencia Política Europea (CPE) del jueves, en la que participaron casi 50 delegaciones europeas, ni de la cumbre de la UE a Veintisiete del viernes.

Los líderes de la Unión Europea (UE) descartaron este viernes designar un interlocutor único para negociar la paz en Ucrania y apostaron en su lugar por un "equipo" integrado por las instituciones europeas y los países del E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido) .

La idea de contar con una única voz en esos contactos respondía tanto a presiones internas (Italia en particular se había mostrado a favor) como externas, en particular por los llamamientos de Estados Unidos, Rusia y Ucrania, con vistas a la próxima ronda de contactos en las que Europa tendrá una participación directa.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, restó importancia a que no haya un negociador único dado que también en el caso de Estados Unidos "no hay uno solo, sino dos" enviados especiales y en la delegación ucraniana, "son tres o cuatro personas".

E insistió en que, en todo caso, el equipo negociador actuará "en estrecha coordinación y en plena unidad".

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También relacionado con Ucrania, los jefes de Estado y de Gobierno debatieron el futuro paquete de ayuda económica a Kiev, como pidió el canciller alemán, Friedrich Merz, en una carta en la que avisó de que no respaldará un nuevo presupuesto comunitario si no se acuerda un nuevo paquete financiero para las autoridades ucranianas que tenga el apoyo de los veintisiete países del bloque.

La postura del mandatario alemán fue respaldada por varios socios, entre ellos Austria, Suecia o los bálticos, pero choca con la de socios del Este como Eslovaquia o República Checa. La Comisión Europea, por su parte, prepara una propuesta para que la UE financie la mayor parte de los 70.000 millones de euros que Kiev necesita para 2027 (unos 45.000 millones).

Por otro lado, el jueves trascendió que Francia se inclina por apoyar al exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, para presidir el BCE, frente a su rival neerlandés, el exgobernador del Banco Central de Países Bajos Klaas Knot.

La UE ha abierto un plazo hasta el próximo miércoles, 18 de noviembre, para que los socios del euro envíen sus candidaturas a ocupar los otros dos puestos de la cúpula del BCE que quedarán vacantes en los próximos meses y que completan la renovación del Comité Ejecutivo del banco.

Las miradas se centran ahora en Alemania, con los partidos de la coalición de gobierno todavía en conversaciones sobre el nombre que pondrán sobre la mesa para ocupar previsiblemente el puesto de economista jefe.

Por último, los líderes de la UE dedicaron la mayor parte de la jornada del viernes a analizar los retos y las oportunidades que plantea para el bloque el desarrollo de la inteligencia artificial (IA), con el foco puesto en atraer inversiones, reducir la dependencia exterior y blindar a las democracias de los peligros que plantea.

Participaron en estos intercambios el consejero delegado de Mistral, Arthur Mensch, y el profesor y premio Nobel Geoffrey Hinton, conocido como el "padrino de la IA".