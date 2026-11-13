UE descarta un negociador único para Ucrania pese a presión para hablar con una sola voz

"Los líderes acordaron que nuestro equipo europeo para las negociaciones sobre la paz en Ucrania son las instituciones de la Unión Europea y el E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido), de la Coalición de Voluntarios", dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en una rueda de prensa al término de una cumbre europea informal.

"Nuestro equipo europeo seguirá actuando en estrecha coordinación y en plena unidad. Europa debe hablar con una voz clara y unida", apostilló.

Costa defendió que este equipo seguirá actuando "en estrecha coordinación y en plena unidad" porque, subrayó, lograr una paz duradera es "en última instancia, un esfuerzo de equipo".

Por otra parte, la Coalición de Voluntarios, dijo Costa, será el marco donde se traten específicamente las garantías de seguridad para Ucrania.

El portugués valoró el "nuevo impulso para avanzar en las negociaciones de paz", y aseguró que la UE está plenamente comprometida con apoyarlas.

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"Para ello, por supuesto, tenemos que actuar como un equipo, al igual que todas las demás partes están actuando como un equipo", dijo Costa.

Además, el presidente del Consejo Europeo recordó que en el caso de Estados Unidos "no hay uno solo, sino dos" enviados especiales del presidente Donald Trump, y en la delegación ucraniana, "creo que son tres o cuatro personas".

"Es normal, y lo es especialmente cuando se trata de Europa, porque tenemos a la Unión Europea con sus propias competencias", indicó Costa.

En todo caso, subrayó que es "fundamental" contar con "un equipo y hablar con una sola voz" y que eso es "lo que hemos acordado hacer, es en lo que estamos trabajando y continuaremos haciéndolo", señaló Costa.

Asimismo, hizo hincapié en que la UE debe decidir quién le representa.

La decisión sobre esa representación zanja el debate surgido en los últimos días sobre la eventual necesidad de contar con un interlocutor único que hable en nombre de Europa.

Anoche los negociadores estadounidenses anunciaron que Moscú acepta que Europa se siente en la mesa negociadora. Hasta ahora la participación europea en esos contactos se ha desarrollado en los márgenes de las reuniones.

Pero tanto Estados Unidos como Ucrania subrayaron que sería importante que la UE fuera representada en las próximas conversaciones por un negociador claro.

La cumbre convocada este viernes tenía en principio solo como tema de agenda la Inteligencia Artificial.

Pero la primera ministra italiana, Georgia Meloni, envió una carta a Costa criticando la multitud de formatos que se utilizan para estar presentes en las negociaciones para poner fin al conflicto bélico y pidiendo a la UE que hable con una sola voz.

El presidente del Consejo Europeo respondió entonces a Meloni que estaba de acuerdo con la necesidad de una voz clara y unificada y aceptó incluir ese tema en la reunión.