ABC
13 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
21º
Máx
40º
undefined 2026-11-15
Min
21º
Máx
31º
undefined 2026-11-16
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-18
Min
21º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
13 de noviembre de 2026 - 14:15

Un hermano del capo mexicano El Mencho, condenado a 22 años de prisión en EE.UU.

Imagen sin descripción

Washington, 13 nov (EFE).- El narcotraficante mexicano Antonio Oseguera Cervantes, hermano del capo 'El Mencho', fue condenado este viernes por un tribunal federal de Washington a 22 años y seis meses de prisión por delitos de narcotráfico y posesión de armas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La jueza Beryl A. Howell del Tribunal Federal del Distrito de Columbia dictó sentencia después de que el acusado se declarara culpable el pasado mes de julio de conspiración para narcotráfico para el Cartel Milenio y el Cartel Jalisco Nueva Generación a lo largo de dos décadas.

Howell rebajó la condena de 30 años que pedía la Fiscalía, según dijo, teniendo en cuenta la edad del sentenciado, 68 años, y las condiciones médicas crónicas que padece, entre ellas problemas cardiovasculares o una condición del sistema inmune que le causa "confusión", según la defensa.

El propio abogado del narcotraficante expuso que la condición de aislamiento en la que vive Oseguera está contribuyendo a una situación de "declive mental y físico".

Además, la magistrada manifestó que el acusado participó en la entrada de cocaína y metanfetamina en Estados Unidos, así como en organizaciones criminales, una suma de delitos que, a su parecer, tienen un "efecto desestabilizador" en el país.

La acusación pedía esa condena de 30 años para que "el defendido no vuelva a tener la oportunidad de perjudicar a Estados Unidos".

Antes de la lectura de la sentencia, el condenado tomó la palabra y ofreció, en español, "una disculpa pública" por "acciones graves" y lamentó sus "acciones y el daño causado", según pudo constatar EFE en la sala.

Asimismo pidió al tribunal que, aunque entiende que debe "afrontar las consecuencias", la duración de la sentencia le permitiera no "morir lejos" de su familia, uno de sus "mayores temores", según leyó de una carta previamente redactada.

Oseguera permaneció durante todo el juicio sin reaccionar de manera visible a lo que escuchaba a través de una intérprete, ya que no habla inglés, y ataviado con un overol verde propio de su condición de recluso.

El Mencho, fundador y líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, murió el 22 de febrero de 2026 tras resultar herido durante un operativo militar del Ejército mexicano en Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Su hijo Rubén Oseguera González (alias 'El Menchito') fue condenado en marzo de 2025 a cadena perpetua más 30 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico y uso de armas de fuego, condena que cumple en la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence en Colorado.

Lo
más leído
del día

01
Política
Grupo Vázquez distribuía dinero efectivo en bolsones y sobres
Ver más
02
Economía
Asoban alertó al Gobierno en 2025 sobre caso Ueno y revelan qué les respondió Peña
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: Detienen a exdirectivos del BCP Liana Caballero, Miguel Mora y Marco González
Ver más
04
Nacionales
Video: estudiantes echan a “Tratito” Ovelar de la Facultad de Derecho de la UNA
Ver más
05
Política
Unas 16 personas vinculadas al Ejecutivo entraron y salieron del país durante el juicio político a Peña
Ver más

Te puede interesar