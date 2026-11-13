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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 11:10

Un juez abre juicio contra Netflix por denuncia de la mujer que inspiró 'Baby Reindeer'

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Londres, 13 nov (EFE).- Un juez de Los Ángeles ha admitido a trámite la demanda de difamación presentada por Fiona Harvey, la mujer escocesa que supuestamente sirvió de inspiración para el personaje de Martha de la exitosa serie 'Baby Reindeer' ('Mi reno de peluche' en España).

Por EFE
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Según informó al diario 'The Times' el letrado de Harvey, Richard Roth, el juicio se celebrará en una corte de Los Angeles el próximo 18 de mayo, y su clienta, que reclama 150 millones de dólares por daños y perjuicios, se encuentra "encantada" de que su denuncia por difamación haya salido adelante.

Harvey alega que la serie -que en cada capítulo subraya que 'esta es una historia real'- la pinta falsamente como una delincuente que termina mereciendo una condena de cárcel por agredir sexualmente a un escritor de comedias en crisis llamado Donny Dunn.

El escritor, que se gana la vida como camarero en un pub, es interpretado por Richard Gadd, quien en la vida real sufrió el acoso de una mujer que a lo largo de los años le envió 41.071 correos, mensajes de voz que sumaron 350 horas de grabación y cientos de mensajes en Twitter y Facebook.

Al emitirse la serie, muchos espectadores rastrearon el perfil de Gadd y llegaron a la conclusión de que Fiona Harvey era Martha, algo que ella admitió aunque contestó la veracidad de algunos de los hechos de la trama. Gadd, por su parte, ha negado que Harvey sea su acosadora.

Así pues, el caso presenta un conflicto entre la legitimidad de la industria del cine a la hora de ficcionalizar detalles de la vida real, y por ello va a ser seguido con atención por las plataformas.

El abogado señaló al diario británico que su cliente ha sufrido una indescriptible angustia mental desde abril de 2024, cuando la serie se estrenó en Netflix. El éxito de la serie fue inmediato y ganó seis premios Emmy, incluidos los de interpetación de los dos caracteres principales. Ha sido vista más de 100 millones de veces.

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