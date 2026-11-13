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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 15:30

Un pueblo normacedonio pide el estado de crisis por la invasión de más de mil vacas

Imagen sin descripción

Skopje, 13 nov (EFE).- Más de un millar de vacas asilvestradas y sin control se han apoderado de Kriva Palanka, una localidad del noreste de Macedonia del Norte, causando grandes estragos, lo que ha llevado a su alcalde a pedir este viernes al Gobierno que declare el estado de crisis durante 30 días para poder capturarlas.

Por EFE
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"Literalmente, todo el territorio del municipio está asediado por vacas", declaró el regidor, Sashko Mitovski, al portal local Skopje 1 tras participar hoy en una reunión del comité municipal de crisis, que exigió una intervención urgente.

El problema se arrastra desde hace dos a tres meses, pero en las últimas semanas se ha vuelto insostenible: las reses no solo deambulan por la calle principal -especialmente al anochecer-, sino que además arrasan cultivos y jardines privados.

Sobre el papel, el ganado pertenece al Estado.

En marzo de 2024, la Agencia de Alimentos y Veterinaria (AHV) ordenó que se le retirara definitivamente el ganado a una familia de una zona rural cercana por infringir las normas de bienestar animal.

Desde entonces, los antiguos dueños han obstaculizado a los inspectores una y otra vez e, incluso, la policía ha detenido a uno de ellos en más de una ocasión.

Sin embargo, nadie ha llegado a cercar ni trasladar el rebaño.

Según relatan los vecinos de la comarca, el conflicto lleva años gestándose y algunos ejemplares han llegado incluso a cruzar la frontera hacia la vecina Bulgaria.

Mitovski explicó que hace cinco años se contabilizaban unos 400 animales, pero la manada se ha multiplicado sin freno al reproducirse en libertad cada temporada.

El comité de crisis municipal ha dado un ultimátum a la AHV para que presente un plan de captura diario y lo implemente de inmediato sobre el terreno, bajo la advertencia de presentar denuncias penales contra los funcionarios responsables si persiste la inacción.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha abierto un registro de daños ante la previsión de que los vecinos presenten una demanda colectiva.

Por su parte, la AHV asegura haber logrado incautar hasta la fecha un centenar de cabezas de ganado.

El comité de crisis local volverá a reunirse el próximo lunes.

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