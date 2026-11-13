Un senador progresista disputa a Chuck Schumer el liderazgo demócrata en el Senado de EEUU

La votación, la primera en décadas en la que se disputará el liderazgo demócrata en la Cámara Alta, se celebrará a puerta cerrada en diciembre, antes de que el nuevo Congreso asuma sus funciones en enero.

"En estas elecciones, el pueblo estadounidense pidió un cambio. Pidieron un cambio respecto a las desastrosas políticas de Donald Trump, pero, aún más importante, un cambio respecto al statu quo que no funciona para la gente trabajadora", declaró Van Hollen -en un comunicado difundido la víspera en la noche-.

El senador por Maryland señaló que al Partido Demócrata le "corresponde estar a la altura" y que, para ello, necesita "un nuevo liderazgo".

Schumer, senador por Nueva York, respondió con otro comunicado en el que dio la bienvenida a "cualquier debate sobre el futuro" del grupo parlamentario demócrata y se mostró "orgulloso" de la victoria electoral.

"Espero con ilusión liderar nuestra nueva mayoría demócrata y trabajar por el bienestar del pueblo estadounidense", subrayó el veterano congresista.

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Van Hollen, situado en el ala progresista del grupo parlamentario demócrata, desafía a Schumer, una figura del aparato del partido de perfil más moderado.

Chuck Schumer lidera a los demócratas en el Senado desde 2017 y ha recibido críticas del ala izquierdista del partido, mientras que varios senadores han evitado expresar públicamente su respaldo a su continuidad.

La disputa se produce tras la amplia victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que recuperaron el control del Senado con al menos 55 escaños, a la espera del resultado final en Alaska.