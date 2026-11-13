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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 11:45

Un senador progresista disputa a Chuck Schumer el liderazgo demócrata en el Senado de EEUU

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Washington, 13 nov (EFE).- El senador demócrata Chris Van Hollen, del ala progresista, anunció su intención de disputar con Chuck Schumer el liderazgo de su partido en el Senado de Estados Unidos, tras la amplia victoria demócrata en las elecciones de medio mandato del pasado 3 de noviembre.

Por EFE
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La votación, la primera en décadas en la que se disputará el liderazgo demócrata en la Cámara Alta, se celebrará a puerta cerrada en diciembre, antes de que el nuevo Congreso asuma sus funciones en enero.

"En estas elecciones, el pueblo estadounidense pidió un cambio. Pidieron un cambio respecto a las desastrosas políticas de Donald Trump, pero, aún más importante, un cambio respecto al statu quo que no funciona para la gente trabajadora", declaró Van Hollen -en un comunicado difundido la víspera en la noche-.

El senador por Maryland señaló que al Partido Demócrata le "corresponde estar a la altura" y que, para ello, necesita "un nuevo liderazgo".

Schumer, senador por Nueva York, respondió con otro comunicado en el que dio la bienvenida a "cualquier debate sobre el futuro" del grupo parlamentario demócrata y se mostró "orgulloso" de la victoria electoral.

"Espero con ilusión liderar nuestra nueva mayoría demócrata y trabajar por el bienestar del pueblo estadounidense", subrayó el veterano congresista.

Van Hollen, situado en el ala progresista del grupo parlamentario demócrata, desafía a Schumer, una figura del aparato del partido de perfil más moderado.

Chuck Schumer lidera a los demócratas en el Senado desde 2017 y ha recibido críticas del ala izquierdista del partido, mientras que varios senadores han evitado expresar públicamente su respaldo a su continuidad.

La disputa se produce tras la amplia victoria de los demócratas en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que recuperaron el control del Senado con al menos 55 escaños, a la espera del resultado final en Alaska.

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