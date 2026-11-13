Un sismo de magnitud 4,7 sacude varias zonas de República Dominicana sin reportes de daños

El temblor se produjo a las 12:35 hora local (16:35 GMT) y su epicentro se localizó a 20,2 kilómetros al sur de El Seibo, localidad de más de 70.000 habitantes ubicada a unos 140 kilómetros al este de Santo Domingo, de acuerdo con los datos del Centro Nacional de Sismología de República Dominicana.

Las autoridades dominicanas no han informado de daños en infraestructuras ni de personas afectadas por el terremoto, aunque fue evacuado el Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte en Santo Domingo, tal como se observa en un video al que tuvo acceso EFE.

En República Dominicana se producen cada mes cientos de movimientos telúricos, por lo general de poca intensidad.

El último de gran magnitud se registró el 22 de septiembre de 2003, de 6,5, que dejó tres fallecidos, así como graves daños en viviendas y centros comerciales.

El terremoto más catastrófico del que se tiene registro en República Dominicana ocurrió el 4 de agosto de 1946, de una magnitud aproximada de 7,8, y provocó un tsunami con olas de más de nueve pies de altura (2,7 metros) y que, según estimaciones, causaron más de 1.000 muertos, de acuerdo con el Centro Nacional de Sismología del la Universidad Autónoma de Santo Domingo.