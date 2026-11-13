Un sismo de magnitud 5,9 sacude el sur de Perú y es el sexto en menos de veinte horas

El temblor se registró a las 11:43 hora local (17:43 GMT), con epicentro localizado en el mar, a 102 kilómetros al oeste de la localidad de San Juan de Marcona, ubicada en la región peruana de Ica, según los datos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico se originó a una profundidad de 32 kilómetros y fue percibido en San Juan de Marcona con una intensidad moderada, de grado IV en la escala de Mercalli.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú indició que el sismo no generó alerta de tsunami.

Además de este temblor, otros cinco sismos se han registrado en Perú en menos de veinte horas, dos de ellos de magnitudes 3,5 y 3,9, durante la noche del jueves a las 21:14 (2:32 GMT) y 21:32 (2:32 GMT), respectivamente, en la región de Arequipa.

Otros tres movimientos han sacudido el interior de Perú en las últimas horas, en las regiones de Huánuco, Pasco y Loreto, entre las 5:32 (10:32 GMT) de la madrugada y las 7:37 (12:37 GMT), dos de magnitudes 4,7, y uno de 4,6.

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Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra más del 80 % de la actividad sísmica mundial por la interacción de diversas placas tectónicas.