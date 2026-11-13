Un terremoto de magnitud 5 sacude Xinjiang, en el noroeste de China

El sismo se registró a las 00:17 hora local (16:17 GMT del viernes), con epicentro a 20 kilómetros de profundidad, según la medición del Centro de Redes Sismológicas de China.

El organismo situó el epicentro en las coordenadas 42,22 grados de latitud norte y 83,64 grados de longitud este, en Kuqa, perteneciente a la prefectura de Aksu.

El epicentro se situó a unos 287 kilómetros del punto donde confluyen las fronteras de China, Kazajistán y Kirguistán, y a 368 kilómetros de Urumqi, capital regional de Xinjiang.

El oeste de China, donde se encuentran Xinjiang, el Tíbet y Qinghai, registra frecuentes terremotos debido a su proximidad a la zona de fricción entre las placas tectónicas de Eurasia y la India, aunque muchos no causan daños de importancia por la baja densidad de población en amplias áreas de la región.