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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 14:15

Veinte personas resultaron heridas en una explosión por escape de gas en Argentina

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Buenos Aires, 13 nov (EFE).- Veinte personas resultaron heridas, cinco de ellas de gravedad, por una explosión debido a un escape de gas producido este viernes en una localidad de la periferia sur de Buenos Aires, informaron fuentes oficiales.

Por EFE
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El incidente se produjo en una zona céntrica de la localidad de Remedios de Escalada, dentro del municipio de Lanús (15 kilómetros al sur de la capital argentina), cuando la empresa de distribución de gas Metrogas realizaba en la vía pública trabajos de renovación de sus redes en la zona.

Según informó la compañía en un comunicado, una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, generando un escape de gas.

"Mientras la empresa se encontraba reparando el escape, ocurrió una explosión por motivos que se están investigando. Al menos dos operarios resultaron heridos por el accidente y fueron trasladados", indicó la empresa.

Al sitio acudieron varias dotaciones de bomberos y personal de Defensa Civil.

"Hasta el momento tenemos veinte heridos. Los de mayor gravedad, que son cinco, fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita de Lanús", precisó el director general de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, en declaraciones a periodistas en el lugar del incidente.

La explosión causó severos daños a varios locales comerciales de la zona.

Metrogas informó que ya ha logrado sellar una de los extremos del caño de media presión de gas afectado en la explosión y que "trabaja ahora en el prensado del otro extremo, con el fin de cortar el flujo total del gas".

"Una vez realizado el prensado de los dos extremos se podrá reducir y luego eliminar totalmente la fuga del gas y extinguir las llamas", indicó la compañía.

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