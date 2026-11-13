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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 17:15

Volver a la UE costaría al Reino Unido 900 millones de euros por semana, según detractores

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Londres, 13 nov (EFE).- Un eventual reingreso del Reino Unido a la Unión Europea podría costar a los británicos 750 millones de libras (900 millones de euros) por semana, según el cálculo de un nuevo grupo que se acaba de formar con el nombre de Stay Out (Quedarse fuera).

Por EFE
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El grupo, presidido por Oliver Lewis, que fue el segundo negociador en jefe en los acuerdos del Brexit, hizo hoy público el anuncio de su formación como grupo de presión anti-retorno, precisamente en un momento en que comienzan a escucharse voces favorables a revertir el Brexit, incluida la del primer ministro, Andy Burnham.

El cálculo de los 750 millones semanales, que son más del doble que los 350 millones por semana que costaba la permanencia en la UE según los partidarios del Brexit, se explica porque los costos de financiación de la Unión se han multiplicado en diez años, además de que el Reino Unido jamás regresaría con las mismas condiciones excepcionales que tenía en su momento, aseguran.

Lord Gove, el político conservador que estuvo entre los abanderados de la retirada británica, ya se ha apresurado a dar su apoyo a Stay Out, con estos argumentos: "Reingresar significará entregar el control de nuestras leyes, fronteras, dinero y comercio, y pagar mucho más dinero por la membresía que lo que pagábamos antes", según recoge el Telegraph.

Añadió que en un país preocupado por el alza de precios en hipotecas, energía o el coste de la compra, un gobierno tendría problemas para justificar ese desembolso semanal de dinero, y subrayó que reabrir el debate del reingreso supone hundir de nuevo al país en las profundas divisiones que ya se vivieron durante la campaña del Brexit.

La aparición de Stay Out se produce en vísperas de que Burnham viaje a Bruselas el día 20 en una visita pensada como 'reseteo' de las relaciones con la UE. Ni en Londres ni en Bruselas se contempla que esta cumbre termine en unas negociaciones para el retorno, sino en acuerdos sectoriales -en agricultura, defensa o movilidad juvenil- que acerquen a los británicos a las normativas europeas.

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