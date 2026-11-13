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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 06:30

Von der Leyen: Europa defenderá sus intereses y apoyará a Ucrania en la mesa con Rusia

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Dublín, 13 (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este viernes que es "evidente" que Europa defenderá sus propios intereses y también apoyará a Ucrania en la próxima ronda de negociaciones de paz con Rusia, en la que los socios europeos participarán de manera directa por primera vez.

Por EFE
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"Es evidente que Europa participará en las conversaciones de paz para salvaguardar nuestros intereses, pero también para apoyar a Ucrania", expresó en declaraciones a la prensa al llegar a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE de este viernes, en la que los Veintisiete tienen previsto precisamente abordar quién debe representar a Europa en este proceso.

La jefa del Ejecutivo comunitario hizo este comentario después de que el enviado especial estadounidense para la guerra de Ucrania, Steve Witkoff, asegurase la noche anterior que habrá una nueva ronda de conversaciones con representantes de Moscú y Kiev para tratar de poner fin al conflicto y añadió que contará con la participación de socios europeos después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, diera su visto bueno.

Los dos enviados designados por el presidente estadounidense, Donald Trump, informaron este jueves durante dos horas y media a Putin sobre los resultados de la ronda de conversaciones tripartitas -la primera en nueve meses- recién celebrada en Abu Dabi.

Independientemente de este contexto, Von der Leyen insistió en que la Comisión Europea presentará en las próximas dos semanas una propuesta para afrontar las necesidades económicas de Ucrania en 2027 y también un nuevo paquete de sanciones contra el Kremlin, que será el vigésimo segundo del bloque desde el comienzo de la agresión.

A inicios de esta semana, el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, aseguró que Bruselas propondrá que la UE aporte 45.000 millones de euros a Kiev el próximo año, cubriendo así dos tercios de los 70.000 millones que han cifrado las autoridades ucranianas.

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