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Mundo
13 de noviembre de 2026 - 12:10

Wall Street abre mixto con caídas de Nvidia y Microsoft, afectada por fallo técnico

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Nueva York, 13 nov (EFE).- Wall Street abrió este viernes en terreno mixto, con una leve subida del 0,27 % del Dow Jones de Industriales, mientras los índices S&P 500 y el Nasdaq registraban ligeros descensos, en una jornada marcada por nuevas caídas de Nvidia y de Microsoft, esta última afectada por un fallo técnico global.

Por EFE
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Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumaba 143 puntos, hasta los 52.440 enteros; el selectivo S&P 500 perdía el 0,02 %, hasta los 7.591 puntos; y el tecnológico Nasdaq cedía el 0,3 %, hasta las 25.289 unidades.

La tecnológica Nvidia perdía el 1,73 % y cotizaba en torno a los 163 dólares por acción, después de perder más de un 4 % en la sesión del jueves, cuando los inversores reaccionaron a la salida de su cofundador y consejero delegado, Jensen Huang.

Huang, que fundó Nvidia en 1993 y dirigió durante más de tres décadas la compañía, dimitió en la víspera tras admitir una relación extramatrimonial y en medio de una investigación interna sobre sus presuntos vínculos con una empresaria sospechosa de espionaje para China, lo que ha abierto una etapa de incertidumbre sobre el futuro de la empresa.

Mientras, Microsoft cedía el 0,84 % después de que varios de sus servicios -entre ellos Outlook, Teams, Microsoft 365 y Copilot- sufrieran el jueves una interrupción global que afectó a usuarios de distintas regiones.

En el frente macroeconómico, los inversores recibían positivamente los más recientes datos de inflación mayorista, que mostraron un aumento del 0,3 % de los precios de producción en octubre, una décima menos de lo previsto por los analistas. Sin embargo, la tasa interanual escaló al 6,5 %, su mayor avance desde noviembre de 2022.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) cotizaba por encima de los 88 dólares el barril, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a diez años se situaba por encima del 5,1 %.

En otros mercados, el oro se revalorizaba el 0,18 %, hasta los 3.981 dólares la onza; y la plata perdía el 1,03 %, hasta los 49,55 dólares la onza.

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