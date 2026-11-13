Zelenski denuncia persistencia de restricciones en el servicio de Starshield a su Ejército

“Desafortunadamente, el límite de velocidad de 161 kilómetros por hora (100 millas por hora) sigue en vigor para nuestras fuerzas a lo largo de todo el frente y en los territorios de Ucrania temporalmente ocupados” por Rusia, escribió Zelenski.

El presidente ucraniano denunció ayer estas limitaciones en el servicio de las terminales montadas sobre drones cuando éstos alcanzaban la citada velocidad. Según Zelenski, estas restricciones llevan produciéndose ya varios días.

“Aún no tenemos explicaciones claras”, dijo Zelenski este viernes tras asegurar que su cúpula militar se había puesto en contacto con los estadounidenses para saber el porqué de estas limitaciones.

El presidente ucraniano ordenó a su Ministerio de Exteriores y al de Defensa que intensifiquen los contactos con el Departamento de Estado de EE.UU. y con la empresa propietaria de los satélites Starlink (cuyo paquete de servicios para uso militar lleva el nombre de Starshield), Space X, para aclarar la situación.

El Ejército ucraniano ya sufrió restricciones en la velocidad a que podía usar la conexión de Starshield a mediados de octubre.

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Los ucranianos atribuyeron esta incidencia a una acción deliberada de la Casa Blanca o del aliado del presidente Donald Trump y propietario de SpaceX, Elon Musk, para presionar a Kiev y hacer que aceptara las exigencias rusas para poner fin a la guerra.