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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 00:55

Actores españoles imparten taller sobre las dinámicas del teatro en gira por Guatemala

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Ciudad de Guatemala, 13 nov (EFE).- La Compañía Nacional de Teatro Clásico de España impartió este viernes un taller artístico en Guatemala para instruir a actores y actrices locales sobre las dinámicas del cuerpo como parte de una gira por el país centroamericano.

Por EFE
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El taller fue impartido por los miembros de la compañía Fernando Trujillo y Cristina Marín-Miró en el departamento (provincia) de Chiquimula, unos 160 kilómetros al este de la Ciudad de Guatemala.

"Ha sido muy interesante trabajar con actores y actrices guatemaltecos porque hemos aprendido que a raíz del conflicto armado interno en Guatemala se hace un teatro (local) que tiene que ver mucho con la autobiografía y la participación colectiva", explicó Marín-Miró a EFE.

Por su parte, Trujillo destacó que el viaje a Guatemala permite "sembrar una semilla" sobre el teatro clásico y la elocuencia del movimiento corporal. "El cuerpo es un instrumento universal. Es un lienzo que no necesita un lenguaje ni código completo", añadió.

El taller impartido, denominado 'Versos a viva voz', forma parte de un viaje de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España a la nación centroamericana, en una gira en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través del Centro Cultural de España en Guatemala.

"La visita constituye una oportunidad para acercar al público y a los profesionales guatemaltecos el trabajo de una de las principales instituciones públicas (españoles) dedicadas a la recuperación, investigación y difusión del patrimonio teatral español", aseguró en un comunicado la embajada de España en Guatemala.

Los artistas españoles estuvieron encabezados por la dramaturga y directora de escena Laila Ripoli, quien asumió la dirección de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España en enero de 2025.

"Con una extensa trayectoria como creadora y gestora cultural, Ripoll ha desarrollado un trabajo que vincula la recuperación del repertorio clásico con la creación contemporánea y la reflexión sobre cuestiones sociales", subrayó la nota de prensa.

La presencia en Guatemala de Ripoli "aporta una dimensión especial a esta visita, que se inscribe en una trayectoria de intercambio cultural entre España y Centroamérica", recalcó la representación diplomática, en una gira que "enmarca el trabajo del Centro Cultural de España para favorecer el intercambio artístico, la formación especializada y la circulación de conocimientos entre profesionales de España y América Latina".

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