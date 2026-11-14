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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 07:35

Al menos tres muertos y once heridos tras un nuevo derrumbe en la capital de Kenia

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Nairobi, 14 nov (EFE).- Al menos tres personas murieron, once resultaron gravemente heridas y otras once permanecen desaparecidas al derrumbarse este sábado un muro perimetral en una obra en Nairobi, apenas un día después de que fallecieran seis personas por el colapso de un edificio en construcción.

Por EFE
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El incidente ocurrió hacia las 11.30 hora local (08.30 GMT) en el barrio de Riverside, en la capital keniana, dejando a varios operarios atrapados bajo los escombros, indicó el Gobierno del condado de Nairobi en un comunicado, según recogen medios locales.

De acuerdo con un informe preliminar del director de Gestión y Coordinación de Catástrofes del condado, Bramwell Simiyu, en el lugar trabajaban 39 obreros cuando cedió la estructura.

“Once trabajadores fueron rescatados con vida y trasladados de urgencia a centros médicos cercanos con heridas graves”, confirmó en su cuenta de X la Cruz Roja keniana, cuyos equipos de respuesta acudieron al lugar con dos ambulancias.

Otros catorce operarios resultaron ilesos y se encuentran estables en el sitio, mientras los equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate para localizar a los once empleados cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Las autoridades indicaron que el edificio principal de la obra se encontraba en fase de excavación y cimentación, y sin plantas superiores levantadas en el momento del colapso. Además, el área se encuentra acordonada e instaron a conductores y ciudadanos a evitar la zona derrumbada.

El Departamento de Entorno Construcción y Planificación Urbana, junto con la Autoridad Nacional de la Construcción (NCA) en Nairobi anunció que realizará una auditoría estructural y normativa una vez concluyan los operativos de rescate.

Este accidente ocurre apenas un día después de que al menos seis personas murieran al colapsar parcialmente un edificio de ocho plantas en la carretera que une Nairobi con la ciudad costera de Mombasa, cerca de la estación del Ferrocarril de Vía Estándar (SGR).

Asimismo, el pasado 23 de octubre colapsó otro inmueble de dieciocho pisos en Eastleigh, una de las principales zonas comerciales del este de Nairobi, causando ocho muertos.

Los derrumbes de edificios son frecuentes en muchos países de África, un problema que se atribuye al uso de materiales de construcción de baja calidad y a la revisión negligente de las obras por parte de las autoridades.

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