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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 06:20

Aviones privados que llegan a la COP31 emiten en 1 semana más carbono que 10.000 personas

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Antalya (Turquía), 14 nov (EFE).- En la primera semana de la COP31, la cumbre del clima que se celebra en Antalya, en el sur de Turquía, un centenar largo de aviones privados han aterrizado en la ciudad, emitiendo más dióxido de carbono que diez mil personas durante el mismo periodo de tiempo.

Por EFE
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"Hay mucha gente rica que viene a esta cumbre, hay multimillonarios y hay muchos lobistas de los carburantes fósiles; forman, de hecho, una de las mayores delegaciones", explicó a EFE la experta Mariana Paoli, de la organización internacional Oxfam.

Esta ONG ha creado la web polluterjets.com, que registra la llegada de todos los jets privados a Antalya durante las dos semanas que dura la cumbre, su origen y sus datos de vuelo, ofreciendo una estimación del volumen de dióxido de carbono emitido durante esos trayectos.

Una avioneta que llega desde Alemania, Suiza o España emite aproximadamente diez toneladas de carbono en dos horas de vuelo, equivalente a la emisión de un ciudadano medio del planeta durante dos años de vida.

"Esto es la hipocresía de los multimillonarios: llegar en avión privado, algo que impulsa el desastre del carbono y que frena el planteamiento de la cumbre, en lugar de ayudarle", considera Paoli.

El registro incluye todos los aviones que llegan a Antalya, sin que se pueda saber si sus pasajeros realmente se dirigen a la COP31, si su destino es alguno de los hoteles de superlujo de la costa o si se trata incluso de un vuelo médico.

Pero, visto que la media de 2025 es de 9 aviones privados por semana, se puede asumir que la inmensa mayoría de los 128 vuelos que aterrizaron durante la primera semana de la COP son de participantes de la cumbre.

El martes, día de la llegada de la mayoría de los jefes de Gobierno, se registraron 31 aterrizajes, y al día siguiente fueron aún 28, mientras que el jueves la cifra bajó a 19 y el viernes a 14.

El carbono emitido por esos 128 vuelos registrados alcanza las mil toneladas, equivalente a la contribución de 10.000 personas durante este periodo.

Según Oxfam, esto ya es el doble de vuelos que los 66 registrados en los 17 días de la COP30 en Belém (Brasil) el año pasado, que emitieron un total de 678 toneladas de CO2.

Paoli admite que a una cumbre internacional como la COP hay que viajar en avión, pero la diferencia entre hacerlo en un vuelo de línea o un jet privado es abismal.

"Este es uno de los pocos espacios en los que tenemos una representación igualitaria entre Norte y Sur global, uno de los pocos en los que realmente podemos impulsar unas metas de justicia climática y de responsabilidad: quienes más contaminan deberían pagar por ello", dice la experta.

"No hablamos solo de los países ricos sino también de los individuos ricos, que están detrás de muchos de los desastres que estamos experimentando", insiste.

Propone una solución: imponer un impuesto especial a los aviones privados.

"Imponer una tasa a los jets privados sería una manera importante de hacer pagar a los contaminadores. Y no hay que esperar un acuerdo internacional para ello: cualquier Gobierno puede empezar a hacerlo en su ámbito nacional", subraya Paoli.

Esto debería formar parte de un sistema de imposición fiscal de mayor escala a la concentración de la riqueza, sobre todo a las grandes petroleras con sus inmensos beneficios, que solo en el tercer trimestre alcanzaron más de 100.000 millones de dólares.

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