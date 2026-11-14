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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 07:55

Bangladés suspende la actividad en 59 fábricas textiles en plena disputa salarial

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Nueva Delhi, 14 nov (EFE).- Al menos 59 fábricas de confección de Bangladés permanecieron este sábado sin actividad en medio de las protestas por aumentos salariales y mejores condiciones laborales, mientras los empresarios recurren a cierres indefinidos que pueden dejar sin ingresos a los trabajadores de uno de los principales sectores exportadores del país.

Por EFE
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Las suspensiones afectan a las zonas industriales de Savar y Ashulia, en las afueras de Daca, según informó Mohammad Mominul Islam Bhuiyan, superintendente de la Policía Industrial, en un balance actualizado a primera hora de la tarde.

De las 59 fábricas, 18 fueron cerradas al amparo del artículo 13.1 de la legislación laboral, otras 17 fueron declaradas cerradas indefinidamente y cinco recibieron órdenes verbales de cierre, mientras las restantes suspendieron la actividad durante la jornada.

El artículo 13.1 permite a los empresarios cerrar total o parcialmente sus instalaciones ante determinadas huelgas ilegales y suspender el pago de salarios a los trabajadores participantes durante el período de cierre.

La decisión es parte del conflicto iniciado a finales de octubre, cuando miles de trabajadores comenzaron a movilizarse para reclamar un salario mínimo mensual de al menos 30.000 takas (unos 245 dólares), frente a las 12.500 takas (102 dólares) actuales, además del pago de atrasos y mejoras laborales.

El Gobierno constituyó el 1 de noviembre una nueva junta salarial para revisar las remuneraciones del sector, pero las negociaciones todavía no han permitido poner fin a las protestas, que en los últimos días provocaron interrupciones de producción en centenares de fábricas.

Varios trabajadores que acudieron este sábado a sus puestos encontraron avisos de cierre en las puertas de las instalaciones y tuvieron que regresar a sus hogares, según informaron medios locales.

La Policía Industrial indicó que la situación permanecía tranquila durante la jornada, sin nuevos enfrentamientos, pese a las suspensiones de actividad.

La Asociación de Fabricantes y Exportadores de Prendas de Bangladesh (BGMEA) convocó este sábado una reunión extraordinaria para decidir cómo responder a las interrupciones de producción, en medio de advertencias empresariales sobre el riesgo de incumplir pedidos internacionales.

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