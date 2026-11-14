Burnham dice que el acercamiento a la UE debe hacerse respetando el referéndum del Brexit

Las 'líneas rojas' del manifiesto con el que el laborismo ganó las últimas elecciones con una victoria aplastante en 2024 incluían un rechazo al mercado único, a la unión aduanera y a la libertad de movimientos dentro del espacio europeo.

Sin embargo, este mensaje de hoy ante sus bases laboristas en Gales parece contradecir palabras previas del mismo Burnham en las que se ha manifestado en favor de la libertad de movimientos e incluso eventualmente en un nuevo referéndum a medio o largo plazo sobre un retorno a la UE.

En su discurso de hoy, Burnham culpó a los precedentes gobiernos del Partido Conservador del modo en que el llamado 'Brexit duro' se llevó a cabo. Así, dijo que los conservadores habían "quemado todos los puentes" con la UE y que en consecuencia el país ha "perdido más de lo que ganado en estos últimos diez años" transcurridos desde aquel referéndum.

El próximo viernes 20 el propio Burnham viaja a Bruselas para negociar con la Unión Europea un nuevo acuerdo bilateral en el que los observadores limitan los acuerdos a aspectos muy concretos como reglas fitosanitarias para los productos agrícolas, flexibilización para la movilidad juvenil y rebaja de las tasas universitarias.

La perspectiva de un acuerdo más ambicioso que incluya un calendario de retorno a la UE parece por el momento fuera de discusión, ya que ni siquiera dentro del Partido Laborista de Burnham hay una unanimidad al respecto y son varios los ministros que se han manifestado escépticos sobre la conveniencia de reabrir tan pronto el debate al respecto.