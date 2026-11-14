Copa Airlines ofrece flexibilidad de cambios por restricción temporal de vuelos en EE.UU.

"Tras el levantamiento de la restricción temporal de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), los vuelos se han reanudado en ese país. Mientras se normaliza la programación de vuelos, podrían persistir demoras y ajustes de itinerario", señaló en un comunicado Copa Arlines.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó este viernes la suspensión nacional de despegues, que paralizó durante cuatro horas las salidas en los aeropuertos del país debido a una interrupción en las comunicaciones, aunque las operaciones aéreas tardarán en volver a la normalidad.

En ese sentido, el comunicado de Copa Airlines indica que ´para facilitar la reprogramación de sus viajes, "mantiene vigentes" las opciones de flexibilidad ofrecidas para los pasajeros afectados la restricción temporal de vuelos en territorio estadounidense, que ya se han reactivado.

La compañía aérea detalló que las condiciones de flexibilidad que ofrece en virtud de esta situación, "aplica a boletos emitidos hasta el 13 de noviembre de 2026".

Añade que igualmente "cubre viajes programados para el 13 y 14 de noviembre de 2026, desde o hacia Estados Unidos (excepto Puerto Rico), en todos los destinos operados por Copa Airlines", y permite además "realizar cambios sin cargo por cambio ni por diferencia de tarifa".

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Los cambios podrán solicitarse hasta el 17 de noviembre de 2026, mientas que los viajes pueden reprogramarse hasta el 22 de noviembre de 2026. Los pasajeros pueden gestionar sus cambios a través de la sección Mis Viajes en www.copa.com, según el comunicado.

En un mensaje previo, Copa Airlines advertía a sus clientes que la restricción temporal de las operaciones aéreas en EE.UU."podría generar demoras y cancelaciones de vuelos", y recomendaba a sus pasajeros con vuelos desde o hacia Estados Unidos "verificar" el estado de sus vuelos en copa.com o en su aplicación móvil "antes de dirigirse al aeropuerto".

Al menos dos vuelos que iban hacia Estados Unidos volvieron a Panamá, como "medida preventiva" ante la orden de suspender los despegues en aeropuertos estadounidenses por problemas en las comunicaciones, según informó hoy el Gobierno panameño.

La suspensión de los despegues aéreos en los aeropuertos de Estados Unidos debido a un problema en las comunicaciones provocó este viernes más de 10.000 retrasos y unas 4.700 vuelos cancelados en todo el país, según muestran webs especializadas de rastreo.

Se estima que tras el levantamiento este viernes de la suspensión nacional de despegues, la acumulación de incidencias podría prolongar las alteraciones en las operaciones aéreas durante el fin de semana.

Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que la orden de suspender despegues no respondió a ningún ataque terrorista y que ocurrió debido a "una interrupción en las telecomunicaciones".