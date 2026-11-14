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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 23:05

Correa llama mentiroso al ministro de Ecuador que denunció plan para atentar contra Noboa

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Guayaquil (Ecuador), 14 nov (EFE).- El expresidente de Ecuador Rafael Correa (2007-2017) llamó este sábado "mentiroso" al ministro del Interior, John Reimberg, que en la víspera denunció en un medio colombiano que un criminal refugiado en ese país supuestamente planea un atentado contra el presidente Daniel Noboa en alianza con el correísmo.

Por EFE
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"Y este payaso incompetente y mentiroso es el encargado de la seguridad ciudadana en Ecuador. ¿Ya entienden el porqué de la tragedia nacional?", escribió Correa en su cuenta de X, donde compartió parte de la entrevista de Reimberg.

"Prepárense para el nuevo show, que puede incluir autoatentado. Ya sabemos cómo es esta gente. Las encuestas deben estar bastante bajas…", agregó el exmandatario en otra publicación, en referencia a los sondeos de las elecciones locales del 29 de noviembre en las que el partido de Noboa busca arrebatar al correísmo el poder de las grandes ciudades, como Quito y Guayaquil.

El ministro denunció el viernes, en una entrevista con la emisora colombiana La FM, que el criminal Celso Ovidio Zambrano Casanova, alias Loco Ovidio, está protegido en el país vecino por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que desde allá supuestamente planea un atentado contra Noboa.

Según Reimberg, las autoridades de ambos países saben en qué sector puede estar "refugiado" el criminal ecuatoriano y acusó a la Revolución Ciudadana (RC), el partido de Correa suspendido por una investigación judicial, de estar aliado con el ELN para este propósito.

"Nuestras fuerzas están trabajando en conjunto, estamos a puertas inclusive de tener una reunión binacional que va a ser muy importante para eso (...) Estamos trabajando para llegar a ubicar, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, a los delincuentes en territorio colombiano", añadió el funcionario.

Loco Ovidio fue incluido en 2015 en la lista de los más buscados de la provincia costera de Manabí, acusado de una tentativa de asesinato, y supuestamente tiene vínculos con Los Lobos, la banda criminal más grande de Ecuador, declarada como "terrorista" por Estados Unidos y Argentina.

Colombia y Ecuador comparten una frontera de 586 kilómetros que en los últimos meses tuvo varios cierres por las diferencias entre Noboa y el anterior presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre la lucha contra el narcotráfico, que desembocó en una guerra arancelaria.

Sin embargo, la relación bilateral mejoró por la amistad de Noboa con el actual presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el pasado 7 de agosto.

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