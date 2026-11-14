ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
Voces del Paraguay
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 00:00:00 a 01:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
35º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
29º
undefined 2026-11-18
Min
22º
Máx
34º
undefined 2026-11-19
Min
22º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 00:50

Dos desaparecidos y un muerto en medio de fuerte lluvia en ciudad más grande de Ecuador

Imagen sin descripción

Guayaquil (Ecuador), 13 nov (EFE).- Dos personas fueron reportadas como desaparecidas al caer en una zanja llena de agua en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, y otra persona falleció dentro de un vehículo durante una fuerte lluvia derivada del fenómeno El Niño que inundó medio centenar de sectores de la urbe.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Los casos fueron confirmados por el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 y por Segura, la oficina encargada de la gestión de riesgos en Guayaquil, que señalaron que las unidades de respuesta ya habían llegado a ambos sitios para atender las emergencias.

Álex Anchundia, gerente de Segura, explicó que la lluvia había dejado 45 zonas inundadas y que seguirían monitoreando la situación durante la madrugada, pues se prevé de que las precipitaciones regresen.

El funcionario agregó que las dos personas desaparecidas habían caído a un canal de agua en la Florida, un sector del norte de la ciudad; mientras que la persona fallecida era un taxista que sufrió un infarto dentro de su vehículo.

Medios locales aseguran que el hombre circulaba por otra vía del norte en donde el nivel del agua era alto y había empezado a ingresar a los autos.

Esta es la tercera vez en menos de un mes que Guayaquil, capital de la provincia de Guayas, sufre una fuerte lluvia que inunda gran parte de la ciudad, en las que el agua ha llegado más arriba de la cintura en algunos de los sectores y ha provocado el colapso del tránsito vehicular y la interrupción del servicio de energía.

Las lluvias de este viernes también causaron el desbordamiento de tres ríos en Milagro, otra ciudad de Guayas donde el Gobierno activó dos albergues temporales para familias afectadas y suspendió las clases presenciales.

Además de esos ríos, otros nueve afluentes se desbordaron en otras dos provincias de la costa del país.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia y que ha dejado hasta el momento otras 12 personas fallecidas y 26.786 damnificadas a nivel nacional desde el pasado 28 de agosto, cuando el Gobierno declaró una alerta roja en el país.

Lo
más leído
del día

01
Política
Caso Ueno Bank: el Arzobispado pide investigar desvíos y renovar el gabinete de Alliana
Ver más
02
Política
Crece la indignación ciudadana: concejales no se ponen de acuerdo ni para elegir a sus autoridades
Ver más
03
Fútbol Internacional
Uruguay asalta La Bombonera derrotando a la Argentina post-Messi
Ver más
04
ABC en el Este
Con manifestación, piden destitución de Justo Zacarías de Itaipú
Ver más
05
Política
Juicio político a Rolón: diputado opositor apuesta a presión ciudadana por Ueno Bank para forzar al cartismo
Ver más

Te puede interesar