El Gobierno de Trump atribuye el caos aéreo en EE.UU. a un sistema obsoleto

La avería llevó a la Casa Blanca a reclamar al Congreso 30.100 millones de dólares para modernizar la infraestructura aérea, mientras las autoridades investigan su origen y aseguran que, por ahora, no hay indicios de un ciberataque.

"Va a seguir fallando", advirtió el secretario de Transporte, Sean Duffy, durante una conferencia en la Casa Blanca al referirse a los equipos antiguos que todavía utiliza la Administración Federal de Aviación (FAA).

La suspensión nacional de despegues paralizó durante más de cuatro horas las operaciones aéreas en Estados Unidos y provocó miles de cancelaciones y retrasos en los principales aeropuertos del país.

Más de 6.600 vuelos habían sido cancelados hasta las 21:30 hora del este del viernes (02:30 GMT del sábado 14 de noviembre), según FlightAware.

Las alteraciones se extenderán al fin de semana, con alrededor de 1.500 cancelaciones previstas para el sábado.

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Más de 3.500 aeronaves estaban en el aire cuando la FAA ordenó detener los despegues. La interrupción también afectó a las conexiones internacionales y a las operaciones de carga.

En aeropuertos como el JFK de Nueva York, los pasajeros se enfrentaron a largas colas para cambiar sus reservas y recuperar sus equipajes.

Duffy explicó que una sobrecarga de datos en los sistemas de telecomunicaciones de la FAA provocó inconsistencias en la información transmitida por los enrutadores, lo que llevó a las autoridades a apagar la red como medida preventiva.

Mullin aseguró que las autoridades no habían encontrado indicios de un ataque informático contra los sistemas de comunicaciones que provocaron la suspensión, aunque evitó descartarlo por completo.

Preguntado por periodistas sobre si podían afirmar con total certeza que no se trataba de un ciberataque o de una intervención de inteligencia artificial, respondió: "Ahora mismo no hay nada seguro. No parece que sea así".

El secretario de Seguridad Nacional también descartó una relación entre el fallo de la FAA y los problemas registrados en Microsoft Outlook el día anterior.

La Administración Trump pidió al Congreso otros 30.100 millones de dólares para modernizar los sistemas de control aéreo, sustituir torres de control y renovar instalaciones aeroportuarias.

La solicitud oficial contempla 10.100 millones para los sistemas de control del tráfico aéreo, 2.000 millones para las torres y 18.000 millones para infraestructura aeroportuaria, incluidos 10.000 millones para terminales. Durante la comparecencia, Duffy llegó a reclamar hasta 50.000 millones de dólares.

El secretario criticó reiteradamente al Congreso por no asignar más fondos a la infraestructura aérea.

"No puedo construir cosas si no tengo dinero", afirmó.

La FAA levantó la suspensión a las 20:15 hora local del viernes (01:15 GMT del sábado 14 de noviembre), pero la reanudación de los despegues no supuso el regreso inmediato a la normalidad.

La acumulación de cancelaciones y el desplazamiento de aeronaves y tripulaciones fuera de sus posiciones habituales amenazaban con prolongar las alteraciones durante el fin de semana.

Duffy dijo que esperaba una mejora de las operaciones al día siguiente, aunque advirtió de que la recuperación sería gradual.

Delta anunció que había reanudado todos sus vuelos programados, pero recomendó a los pasajeros consultar el estado de sus trayectos antes de acudir al aeropuerto.