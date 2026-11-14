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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 02:05

Fallo en el sistema aéreo de EE. UU. afecta a 18.000 pasajeros en México

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Ciudad de México, 13 nov (EFE).- Las restricciones aéreas aplicadas este viernes en Estados Unidos afectaron los itinerarios de 193 vuelos y a 18.002 pasajeros en aeropuertos mexicanos, informó la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), tras anunciar el levantamiento de las medidas y la recuperación paulatina de las operaciones.

Por EFE
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La autoridad mexicana precisó que la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense notificó el fin de las restricciones a las 19:44 horas del centro de México (01:44 GMT del sábado).

“Se espera que, en las próximas horas, las operaciones aéreas hacia las distintas ciudades de Estados Unidos se restablezcan de manera paulatina”, señaló la AFAC.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el balance de las 22:00 horas (04:00 GMT del sábado) ascendió a 73 vuelos afectados, con 29 demorados y 44 cancelados, y 10.293 pasajeros impactados.

La terminal capitalina indicó que fueron tres vuelos más de los 70 inicialmente previstos como posibles afectados y pidió consultar el estado de los viajes antes de acudir al aeropuerto.

La AFAC explicó que las aerolíneas comunicarán a sus pasajeros los horarios de salida, mientras los aeropuertos internacionales mexicanos estarán atentos a recibir las aeronaves procedentes de Estados Unidos.

Durante la contingencia, Aeroméxico había anunciado la suspensión de sus operaciones desde y hacia ese país.

La compañía también habilitó una política de protección para pasajeros con viajes previstos el 13 y 14 de noviembre.

Según las condiciones difundidas, permite cambiar la fecha sin cargo ni diferencia de tarifa al conservar ruta y cabina, con reexpedición y nuevo vuelo hasta el 21 de noviembre, sujeto a los requisitos establecidos.

Volaris había advertido de posibles demoras o cancelaciones y solicitado revisar sus canales oficiales, incluida su aplicación, antes de trasladarse al aeropuerto.

Viva Aerobus también alertó de posibles demoras o ajustes de itinerario y recomendó consultar el estado de los vuelos en su página web o aplicación.

Las restricciones respondieron a fallas en los sistemas de comunicación de diversos centros de control de tráfico aéreo estadounidenses.

Como medida preventiva, se había solicitado mantener en tierra las aeronaves en aeropuertos mexicanos con destino a Estados Unidos.

El AICM y el Grupo Aeroportuario Marina anunciaron facilidades operativas para contribuir al restablecimiento de los servicios y recomendaron mantenerse en contacto con las aerolíneas.

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