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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 06:00

Hallan en Hungría unos 17 millones de euros escondidos por un exministro de Orbán detenido

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Viena, 14 nov (EFE).- Las autoridades de Hungría han encontrado dinero en efectivo por valor de unos 17,7 millones de euros, escondido en distintos lugares del país, durante una investigación por supuesta corrupción contra un exministro del anterior primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.

Por EFE
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Según informan este sábado los medios de comunicación húngaros, la nueva Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos (NVVH) encontró el dinero enterrado en bosques y escondido en edificios agrícolas, almacenes, viviendas y una caja fuerte.

El dinero, que estaba repartido en dólares, euros y forintos húngaros, está relacionado con el exministro de Desarrollo Nacional Miklós Seszták, acusado de haber cobrado sobornos durante su gestión entre 2014 y 2018, explicó el portal de noticias 444.hu.

Seszták está en prisión preventiva desde finales de septiembre pasado y es uno de tres exministros de Orbán encarcelados por supuesta corrupción en las últimas semanas.

Los fondos encontrados en el marco de esta investigación fueron ingresados el viernes en el Tesoro del Estado.

El primer ministro húngaro, el conservador Péter Magyar, quien derrotó a Orbán en las elecciones de abril pasado, dijo en Facebook que este hallazgo "pone oficialmente fin a la mafia Fidesz-KDNP", en referencia a los partidos que gobernaban Hungría entre 2010 y 2026.

Seszták, exdiputado del KDNP, un partido satélite del Fidesz, está acusado de aceptar presuntamente sobornos por valor de 12.600 millones de forintos (unos 33 millones de euros) en una trama relacionada con la empresa pública de transporte Volánbusz.

Tras asumir el cargo, Magyar anunció investigaciones por corrupción y abuso de poder durante el Gobierno de Orbán y creó la NVVH.

Desde entonces, han sido detenidos tres exministros, entre ellos el antiguo titular de Economía y exgobernador del Banco Central György Matolcsy, considerado la "mano derecha" de Orbán.

También fue detenido Aron Orbán, el hermano menor del exprimer ministro, en una supuesta trama de tráfico de inmigrantes.

Viktor Orbán, durante años el principal aliado de Rusia en la UE, gobernó Hungría durante cuatro mandatos consecutivos y tuvo serios roces con sus socios comunitarios y con la Comisión Europea por su deriva antidemocrática.

Sin embargo, en abril pasado perdió las elecciones contra el partido conservador Tisza, de Magyar, quien gobierna con una mayoría de dos tercios y con el objetivo declarado de restablecer el Estado de derecho en el país.

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