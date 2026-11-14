Hernández de Cos se perfila como continuador del legado de Lagarde al frente del BCE

Hernández de Cos, actual director del Banco de Pagos Internacionales (BPI), se perfila como el próximo presidente del BCE, lo que supondría un nombramiento continuista al frente de la entidad tras la salida en febrero próximo de Lagarde.

El candidato español ha avanzado esta semana posiciones en los márgenes de la cumbre europea celebrada en Dublín, en la que se podría haber fraguado un pacto entre Francia y Alemania a favor de Hernández de Cos, que dejaría en manos alemanas el puesto de economista jefe que el irlandés Philip Lane deja en junio, mientras que un candidato francés ocuparía el tercer puesto en la cúpula del BCE que abandona la alemana Isabel Schnabel en enero.

De momento no está cerrado, aunque fuentes comunitarias lo ven como una "buena solución", a la espera de que se logre un acuerdo político en la cumbre del euro del 26 de noviembre en Bruselas, siguiendo la regla no escrita de que en el BCE deben estar representadas las cuatro grandes economías del euro.

La figura de Hernández de Cos, de 55 años, es considerada moderada y de corte centrista, con la flexibilidad necesaria para adaptarse a las circunstancias, y lejos de la postura de los "halcones" que representa su rival por el puesto, el neerlandés Klass Knot.

Estaría más cerca de la postura de las 'palomas', asociada a los países del sur y a Francia, que prefieren no arriesgar el crecimiento económico si la crisis de precios viene provocada por un choque de oferta y no por un exceso de demanda, como ha ocurrido con las tensiones provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

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Se diferencia de Lagarde en que tiene un perfil más técnico, ya que a lo largo de su trayectoria como gobernador del Banco de España (2018-2024) ha mantenido un perfil público bajo, que se ha limitado a su papel institucional.

Eso no ha impedido que se haya llevado críticas del ámbito político por las reformas estructurales propuestas desde la ortodoxia económica, con planteamientos como recortar la cuantía de las prestaciones por desempleo o alargar la vida laboral de los trabajadores.

Por su parte, el economista neerlandés Klaas Knot. de 59 años, dirigió el Banco Central de Países Bajos (DNB) entre 2011 y 2025, y también presidió el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB), organismo internacional encargado de coordinar la supervisión del sistema financiero y prevenir crisis, entre 2021 y 2025.

Trabajó asimismo en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Ministerio neerlandés de Finanzas, y participó durante más de una década en las decisiones sobre los tipos de interés de la eurozona.

El neerlandés cuenta con una larga trayectoria en política monetaria y supervisión financiera, aunque su candidatura arrastra las diferencias que mantuvo en 2019 con el entonces presidente del BCE, Mario Draghi, por la decisión de reducir los tipos de interés y reactivar las compras de deuda para combatir la baja inflación.

Knot se opuso públicamente a aquellas medidas, una decisión poco habitual dentro de la institución que contribuyó a consolidar su imagen de "halcón", término utilizado para describir a los responsables que priorizan el control de la inflación y defienden políticas monetarias más restrictivas.

Si finalmente resulta elegido, Knot se convertirá en el segundo neerlandés en presidir el BCE, después de Wim Duisenberg, quien fue el primer responsable de la institución entre 1998 y 2003, y desempeñó un papel fundamental en la introducción del euro.