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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 08:55

La presidencia de la COP31 confía en que se alcancen acuerdos en la segunda semana

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Antalya (Turquía), 14 nov (EFE).- El ministro turco de Medioambiente y presidente de la COP31, Murat Kurum, aseguró este sábado que las negociaciones de la cumbre climática avanzan según lo previsto y expresó su confianza en alcanzar acuerdos políticos durante la segunda semana, sobre todo en adaptación, financiación y transición justa.

Por EFE
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En una rueda de prensa celebrada en Antalya, al sur de Turquía, tras la primera semana de conversaciones, Kurum señaló que las posiciones de los países están "convergiendo", aunque reconoció que persisten "diferencias y cuestiones pendientes" que deberán resolverse en los próximos días.

Turquía y Australia, que comparten la dirección de este proceso, han celebrado tres rondas de consultas y elaborado un primer documento de evaluación con las posiciones de las partes, explicó Kurum.

"Nuestro objetivo está claro y lo vamos a alcanzar. Vamos a transformar los compromisos en decisiones que tengan un impacto real en la vida de las personas", aseguró Kurum.

La próxima semana -agregó- se intensificarán las reuniones con el objetivo de transformar los compromisos en decisiones más concretas.

Entre las prioridades figuran la continuidad del programa de mitigación de emisiones más allá de 2026, la adaptación con objetivos medibles y la financiación climática, incluida la destinada a adaptación hasta 2035.

Kurum defendió una vez más la agenda para esta COP, que incluye seis objetivos, entre ellos, elevar el nivel de electrificación hasta el 35% para 2035, reducir un 50 % los residuos, elevar al 15 % la reutilización de materiales y disminuir la intensidad energética de los edificios.

Según explicó el ministro turco, ya se ha distribuido un primer borrador entre los países, por lo que confía en alcanzar un consenso.

Sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático, el dirigente turco advirtió de que los 1,3 billones de dólares previstos no son suficientes para cumplir el objetivo de limitar el calentamiento a 1,5 grados.

En todo caso, insistió en que la prioridad inmediata debe ser hacer efectivos los compromisos existentes, ya que el éxito de esta cumbre dependerá de que los países cumplan sus compromisos una vez que haya concluido.

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