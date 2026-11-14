La RDC retira a su candidata para liderar la Francofonía en buscar de una opción de unidad

En un comunicado emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la RDC en Nom Pen -capital de Camboya-, con motivo de la 48ª sesión de la Conferencia Ministerial de la Francofonía, el Gobierno congoleño señaló que la decisión busca "favorecer la emergencia de un consenso en torno a una candidatura integradora”.

“El Gobierno de la República desea elogiar el compromiso de la señora Juliana Amato Lumumba, así como la calidad de su candidatura, que impulsó una firme ambición para la renovación de la OIF. Su retiro no cuestiona en absoluto su perfil, sus competencias ni su contribución a este proceso”, añadió el documento.

La decisión responde a la necesidad de actuar "en un espíritu de responsabilidad y apaciguamiento" ante las tensiones surgidas en el proceso de designación y el Ejecutivo recordó que la elección del secretario general de la OIF se realiza mediante un consenso entre los Estados y Gobiernos miembros.

“La preservación de la cohesión de la Organización exige hoy privilegiar a una personalidad capaz de unir, de responder a los desafíos que enfrenta la OIF y de reforzar su capacidad de acción”, indicó la RDC.

Tras consultas con Rumanía, la retirada de la postulación congoleña abre el camino a una iniciativa conjunta en favor del rumano Dacian Cioloș.

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Asimismo, Kinsasa instó a los demás candidatos y a los Estados miembros a mostrar el mismo espíritu de apertura y compromiso para garantizar el éxito de esta “dinámica colectiva”.

La RDC había lanzado a Lumumba para competir en la próxima elección, que se llevará a cabo durante la 20.ª Cumbre de la Francofonía —que comenzará mañana y se cerrará con la votación el lunes—, contra la actual secretaria general de la OIF, la ruandesa Louise Mushikiwabo.

Mushikiwabo, una figura clave del Gobierno del presidente de Ruanda, Paul Kagame, se desempeña al frente de la OIF desde 2018 y buscará ser reelegida para un tercer mandato hasta 2030.

Aunque no existe una declaración formal de guerra entre ambos países, sus ejércitos se enfrentan en el este de la RDC a través del grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que cuenta con el respaldo militar directo de Ruanda, según han documentado la ONU y Estados Unidos.

La OIF aboga por la promoción de la lengua francesa (actualmente hablada por 330 millones de personas) y por la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, mediante cumbres cada dos años en las que se reúnen sus 93 Estados miembros y gobiernos.