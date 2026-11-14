Las fuerzas iraníes informan de otros tres petroleros incendiados por minas en Ormuz

“Durante la madrugada de hoy, un petrolero que infringía las normas y navegaba por una zona insegura y prohibida en el este del estrecho de Ormuz, con sus sistemas de seguimiento e identificación apagados y haciendo caso omiso de las advertencias anteriores, chocó contra una mina marina, se incendió y quedó inmovilizado”, anunció la Armada iraní en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Horas antes, la Armada de la Guardia Revolucionaria había informado de que dos embarcaciones se habían incendiado al chocar contra minas marinas en el sur de Ormuz, cuando intentaban atravesarlo por una ruta "no autorizada".

Las fuerzas iraníes no identificaron las banderas de los tres petroleros ni informaron de posibles víctimas o de la situación de sus tripulaciones, pero advirtieron de que cualquier buque que "infrinja las normas y navegue por la zona prohibida chocará contra minas y se incendiará".

Los nuevos incidentes se producen después de que el subsecretario general de la ONU para Oriente Medio, Mohamed Khaled Khiari, advirtiera el viernes ante el Consejo de Seguridad del aumento de los ataques contra buques comerciales en la región.

Según los datos de la Organización Marítima Internacional (OMI) citados por Khiari, desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero, hasta el 11 de noviembre se habían confirmado 134 incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz y otras aguas de Oriente Medio.

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La ONU señaló que octubre fue el mes con más incidentes contra la navegación comercial desde el comienzo del conflicto y pidió garantizar el paso seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

De acuerdo con datos del organismo británico de monitorización del comercio marítimo UKMTO, en octubre se registraron al menos 30 incidentes con buques en Ormuz.

El repunte de ataques se produce cuando en las últimas semanas se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, aunque hasta ahora no se han obtenido resultados.

Irán exige que Estados Unidos acepte siete condiciones para poner en marcha el llamado plan de dos días para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del petróleo antes del inicio de la guerra, e iniciar negociaciones sobre su programa nuclear.