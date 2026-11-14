ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Un Mundo Alucinante
ABC TV de 20:30:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
Fútbol Paraguayo. Torneo Apertura
ABC Cardinal AM de 17:00 a 18:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Un Mundo Alucinante
ABC TV de 20:30:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
39º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
34º
undefined 2026-11-16
Min
25º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
22º
Máx
27º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
34º
undefined 2026-11-19
Min
21º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 20:50

León XIV denuncia en Zaña discriminación de los afrodescendientes en Perú y la esclavitud

Imagen sin descripción

Zaña (Perú), 14 nov (EFE).- El papa León XIV denunció este sábado la discriminación de los afrodescendientes en Perú y recordó los grandes sufrimientos de los esclavos, en su discurso en el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, a donde acudió en su último acto de la jornada.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El papa se trasladó desde Chiclayo a Zaña para clausurar el Año Jubilar instituido en ocasión de los trescientos años de la canonización de santo Toribio de Mogrovejo, quien nació en la localidad española de Mayorga (Valladolid) en 1538 y en 1581 llegó a Perú, donde fue arzobispo de Lima, y se destacó por su defensa de los pueblos indígenas.

Tras haber celebrado misa en Santa Cruz de Succhabamba, en los andes; por la tarde, León XIV llegó a Zaña y el vehículo fue acompañado en su trayecto por ocho integrantes de las Amazonas Chiclayanas a lomos de los tradicionales caballos de paso y cerca de 300.000 personas salieron a las calles para verlo pasar.

En Zaña, donde murió Santo Toribio, el máximo jerarca de la Iglesia católica recordó que "se conserva también la memoria de generaciones de hombres y mujeres africanos, alejados de sus hogares y sometidos a la esclavitud" y que "muchos padecieron grandes sufrimientos y humillaciones".

Y es que esta localidad, a unos 45 kilómetros de Chiclayo, fue capital española del norte de Perú durante el virreinato y su posición la hizo ser uno de los más importantes enclaves económicos y a donde llegaban los esclavos que traían los españoles para trabajar en sus haciendas y ahora cuenta con una importante presencia de afrodescendientes.

"Queridos hermanos y hermanas afrodescendientes: quiero expresarles hoy mi afecto y mi cercanía. He tenido la alegría de conocer su fe, sus tradiciones y el amor con que conservan la memoria de sus antepasados. Gracias por cuanto aportan a la vida de esta Iglesia", les dijo León XIV, quien -en una reciente entrevista- declaró que tiene antepasados esclavos y también esclavistas.

El papa puso el ejemplo de san Martín de Porres, afrodescendiente y primer santo mulato de América y a quien el propio santo Toribio administró la confirmación.

En el acto, una mujer anfroperuana relató ante el papa la historia "de dolor y de exclusión" de los afrodescendientes, que constituyen el 3,6 % de los habitantes, denuncia una discriminación estructural y exclusión de la sociedad.

"Queridos hermanos, la vida de santo Toribio nos invita a mirar también las necesidades de nuestro tiempo", dijo el papa, quien subrayó que "muchas familias de esta tierra sufren a causa de la delincuencia, la extorsión y la inseguridad".

"Me duele pensar en quienes viven con miedo, en las personas que ven amenazado el fruto honrado de su trabajo y en quienes padecen todavía la discriminación", señaló León XIV ante las 10.000 personas presentes.

A ellos, el papa dijo:  "los llevo presentes en mi oración y pido al Señor que les conceda la paz que tanto necesitan. Les ruego que permanezcan unidos, que se cuiden unos a otros y que nunca se acostumbren al sufrimiento de los demás. Siempre hay alguien a quien podemos ayudar".

En la celebración estuvieron comunidades afrodescendientes y de Incahuasi y Cañari, comunidades que "tanto cuidaste cuando eras obispo de Chiclayo", le dijo el nuevo obispo de la diócesis, Edinson Farfán Córdova.

"Por eso, Santo Padre, su presencia tiene hoy un significado muy especial. Así como Santo Toribio vino a estas tierras para anunciar el Evangelio y acompañar a nuestros pueblos, usted llega como Sucesor de Pedro para confirmarnos en la fe, alentarnos en la esperanza y animarnos a continuar la misión evangelizadora", añadió el obispo.

Lo
más leído
del día

01
Política
Denuncian presunto despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco y apuntan al hijo de Santiago Peña
Ver más
02
Economía
Exministra de Turismo, afectada por Uela, cuenta que el grupo de Ueno presionaba a la Senatur para abrir una cuenta
Ver más
03
Policiales
Del meme a la realidad: las reacciones más insólitas durante allanamientos
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica: 4 departamentos de Paraguay en alerta por tormentas
Ver más
05
Política
Nenecho muestra mensajes a Peña donde advierte de efectos de la “borrachera”, la “resaca” y la “traición”
Ver más

Te puede interesar