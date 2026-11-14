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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 07:20

Llegan 270 migrantes procedentes de África a la isla española El Hierro en dos barcas

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La Restinga (España), 14 nov (EFE).- Dos embarcaciones precarias con 270 personas a bordo, entre ellas 24 mujeres y 21 posibles menores de edad, llegaron a la isla española El Hierro (Canarias, Atlántico) entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado.

Por EFE
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La primera barca llegó a esta isla, la más pequeña de las Islas Canarias, cerca de la medianoche del viernes, con la intervención de una embarcación de Salvamento Marítimo.

La segunda arribó en la madrugada de este sábado, según los datos facilitados por el dispositivo sanitario de atención a los migrantes de la isla.

En el primer cayuco viajaban 122 personas de Senegal y Guinea Conakri, de las que 107 eran hombres, seis mujeres y nueve menores de edad, estos últimos pendientes de confirmación.

La embarcación había partido de Yenn, en Senegal, y sus ocupantes llevaban cinco días de navegación, según contaron ellos mismos al dispositivo de atención.

El segundo cayuco transportaba a 148 personas de Senegal y Gambia, entre ellas 118 hombres, 18 mujeres y 12 posibles menores, cuya edad también está pendiente de confirmar.

Sus ocupantes habían salido de Kayar, en Senegal, y habían pasado seis días en el mar antes de llegar al puerto de La Restinga.

En la atención participaron el equipo sanitario destinado a las llegadas de cayucos y personal de Cruz Roja.

El viernes ya habían alcanzado El Hierro, donde viven aproximadamente 12.000 personas, otros seis cayucos con 520 migrantes.

En los últimos quince días el número de menores inmigrantes tutelados por el Gobierno de las Islas Canarias pasó de 2.300 a más de 3.000 y están llegando cada vez niños más pequeños, según informaron este miércoles fuentes oficiales.

En lo que va de mes de noviembre ha habido más de 7.000 llegadas irregulares a estas islas, donde la presión migratoria repuntó fuertemente ya en octubre.

Durante ese mes, los rescates marítimos de inmigrantes se convirtieron, de nuevo, en diarios tras meses de calma.

En apenas seis semanas se aventuraron por en la conocida como ruta canaria, que es de las más peligrosas del mundo, más de 12.000 personas si se tiene en cuenta las que no perecieron, el triple que durante todo el primer semestre del año, cuando fueron 3.708.

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