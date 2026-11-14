Lula abre una "nueva era" de cooperación con Filipinas en su primera visita al país

"Esta visita es el inicio de una nueva era de relaciones, no solo en el ámbito comercial, sino también en la política", expresó el mandatario brasileño, que describió a Filipinas como su socio más antiguo del Sudeste Asiático, tras una reunión con su homólogo filipino, Ferdinand Marcos Jr.

"Estamos construyendo una vía basada en el diálogo, en la cooperación, en el comercio y en las inversiones. Incluso estando en lados opuestos del planeta, compartimos desafíos, valores y visiones de futuro", sostuvo.

Durante el encuentro, celebrado en el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas (PICC), representantes de ambos países firmaron dos memorandos de entendimiento para reforzar la cooperación en agricultura y producción ganadera y para promover la aplicación efectiva de las leyes de competencia.

Estos memorandos se suman al firmado en 2022 sobre cooperación bilateral en defensa, donde ambos países acordaron fomentar una colaboración en los ámbitos militar y de seguridad, y que supuso el primer acuerdo de este tipo de Filipinas con un país latinoamericano.

"Con la productiva conclusión de nuestra reunión, confío en que nuestros dos países forjarán una cooperación más estrecha en diversas áreas", aseguró Marcos, que calificó la visita de "histórica" y de "punto culminante" en la celebración de los 80 años de relaciones diplomáticas.

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Marcos, que se refirió a los filipinos como "los latinos de Asia", citó entre las áreas de cooperación la defensa, el comercio y la inversión, además de la agricultura, la energía, la ciencia, la tecnología y la innovación y la cooperación técnica, aunque sin dar detalles de acuerdos concretos.

Tras su reunión, Lula participará el domingo en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como invitado especial de Filipinas, que ostenta este año la presidencia rotatoria del bloque, y a la que se espera que asistan más de una veintena de líderes, entre ellos el estadounidense Donald Trump.

Después, Lula viajará directamente a España para apoyar a Pedro Sánchez en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre, según confirmaron este jueves fuentes del Gobierno español.

Será así el primer viaje de Lula a España tras su victoria electoral del pasado 25 de octubre frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que lo había superado en la primera ronda.