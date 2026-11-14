Macron llega a Camboya para la cumbre de la francofonía y "abrir nuevos mercados"

Al aterrizar en la capital camboyana, el mandatario explicó -en un mensaje en X- que el propósito de su visita de dos días es, entre otros asuntos, reunir a empresarios de ambos países para "abrir nuevos mercados", apoyándose en la francofonía que une a París con Camboya, una antigua colonia francesa.

"Vengo con directivos de empresas (...) Camboya quiere, por ejemplo, apoyarse en la experiencia de Rungis (el mercado mayorista de productos frescos más grande del mundo, situado a las afueras de París) para crear su propio mercado", sostuvo.

Al bajar del avión junto a su esposa, Brigitte Macron, el líder francés fue recibido en el aeropuerto internacional Techo por una larga fila de funcionarios y niños camboyanos, que ondearon banderas de los dos países.

Se espera que Macron se sume a la vigésima cumbre de la OIF, que entre domingo y lunes reunirá a representantes de los países miembros y en la que Francia transferirá a Nom Pen la presidencia de la organización, que ha ejercido durante los últimos dos años.

Bajo el lema 'Reinvertir en la paz para una prosperidad compartida y una estabilidad duradera', la reunión abordará, entre otras cuestiones, la elección del próximo secretario general de la OIF, en un contexto de tensiones entre República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda por la posible reelección de la actual responsable, la ruandesa Louise Mushikiwabo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una nota de prensa, el Elíseo indicó el viernes que la visita de Macron es la primera de un presidente francés a Camboya desde François Mitterrand en 1993 y pretende abrir un "nuevo capítulo" en las relaciones bilaterales.

Ambos países prevén firmar una decena de acuerdos en ámbitos como la inteligencia artificial, la transición energética, la salud, la investigación y la protección del patrimonio.

Macron viajará también a Siem Reap para inaugurar, junto al rey Norodom Sihamoní, el templo del Mebon Occidental, en el complejo arqueológico de Angkor, cuya restauración es fruto de 14 años de cooperación franco-camboyana.