ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
No Tiene Nombre
ABC Cardinal AM de 08:00 a 09:59
Escuchar ABC AM
Conexión Romance
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
No Tiene Nombre
ABC TV de 08:00:00 a 09:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
21º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 08:55

Macron llega a Camboya para la cumbre de la francofonía y "abrir nuevos mercados"

Imagen sin descripción

Bangkok, 14 nov (EFE).- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó este sábado a Nom Pen para participar en la cumbre de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), así como para abrir nuevos mercados en Camboya, como parte de una gira internacional que también incluirá una visita a Malasia.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Al aterrizar en la capital camboyana, el mandatario explicó -en un mensaje en X- que el propósito de su visita de dos días es, entre otros asuntos, reunir a empresarios de ambos países para "abrir nuevos mercados", apoyándose en la francofonía que une a París con Camboya, una antigua colonia francesa.

"Vengo con directivos de empresas (...) Camboya quiere, por ejemplo, apoyarse en la experiencia de Rungis (el mercado mayorista de productos frescos más grande del mundo, situado a las afueras de París) para crear su propio mercado", sostuvo.

Al bajar del avión junto a su esposa, Brigitte Macron, el líder francés fue recibido en el aeropuerto internacional Techo por una larga fila de funcionarios y niños camboyanos, que ondearon banderas de los dos países.

Se espera que Macron se sume a la vigésima cumbre de la OIF, que entre domingo y lunes reunirá a representantes de los países miembros y en la que Francia transferirá a Nom Pen la presidencia de la organización, que ha ejercido durante los últimos dos años.

Bajo el lema 'Reinvertir en la paz para una prosperidad compartida y una estabilidad duradera', la reunión abordará, entre otras cuestiones, la elección del próximo secretario general de la OIF, en un contexto de tensiones entre República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda por la posible reelección de la actual responsable, la ruandesa Louise Mushikiwabo.

En una nota de prensa, el Elíseo indicó el viernes que la visita de Macron es la primera de un presidente francés a Camboya desde François Mitterrand en 1993 y pretende abrir un "nuevo capítulo" en las relaciones bilaterales.

Ambos países prevén firmar una decena de acuerdos en ámbitos como la inteligencia artificial, la transición energética, la salud, la investigación y la protección del patrimonio.

Macron viajará también a Siem Reap para inaugurar, junto al rey Norodom Sihamoní, el templo del Mebon Occidental, en el complejo arqueológico de Angkor, cuya restauración es fruto de 14 años de cooperación franco-camboyana.

Lo
más leído
del día

01
Política
Crece la indignación ciudadana: concejales no se ponen de acuerdo ni para elegir a sus autoridades
Ver más
02
Fútbol Internacional
Uruguay asalta La Bombonera derrotando a la Argentina post-Messi
Ver más
03
Política
Nubicom en la mira del BCP y la CGR por irregularidades y pagos de Ueno
Ver más
04
Política
Caso Ueno Bank: el Arzobispado pide investigar desvíos y renovar el gabinete de Alliana
Ver más
05
Policiales
Sicariato en Pedro Juan Caballero: asesinan a tiros a brasileño en una playa de vehículos
Ver más

Te puede interesar