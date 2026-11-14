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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 23:05

Más de 150 militares presos en Venezuela denuncian violación al debido proceso

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Caracas, 14 nov (EFE).- Más de 150 militares presos en una cárcel de Venezuela denuncian la "violación al debido proceso y arbitrariedades judiciales", en una carta difundida este sábado por la líder opositora y nobel de la paz, María Corina Machado, quien exigió justicia.

Por EFE
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En un documento escrito a mano, los militares, detenidos en la cárcel de Ramo Verde, ubicada en el estado Miranda (norte, aledaño a Caracas), dicen vivir una "situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica", debido a "la inobservancia y violación sistemática" de sus "garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso".

Según el escrito, hay militares con condena cumplida a quienes no se les ha emitido una boleta de excarcelación y permanecen detenidos, así como expedientes que "no cuentan con tribunal de la causa ni destino asignado", lo que crea un "limbo jurídico".

Además, los "recursos interpuestos en fase de apelación sufren una paralización injustificada, vulnerando de manera reiterada los lapsos legalmente establecidos en la legislación procesal penal y procesal militar", añade el texto.

Por tanto, ante la "absoluta falta de respuesta institucional, el agotamiento definitivo de las vías ordinarias y la persistente vulneración de derechos procesales", anuncian "formalmente" una "protesta pacífica y colectiva, garantizando el resguardo y cuidado de las instalaciones" y "el respeto moral y físico a los funcionarios que custodian" la prisión, reza la misiva.

"Esta medida se mantendrá de manera indefinida hasta que se constituyan mesas de trabajo efectivas, verificables y se den respuestas concretas", aseguran los reclusos, quienes exigen la excarcelación inmediata de quienes cumplieron las condenas en esta y otras cárceles y que se cumpla la norma procesal.

Por otra parte, los denunciantes plantean la opción de conceder la libertad en el exilio a los militares detenidos por razones políticas, para lo que solicitan el apoyo de Noruega y "demás países".

También piden "la presencia, inspección y veeduría de la Defensoría del Pueblo y de los organismos internacionales de protección de derechos humanos, con el objeto de velar y garantizar la vida e integridad personal" de quienes se sumen a la protesta.

Los firmantes esperan una "pronta atención, pronunciamiento y respuesta formal".

En su cuenta de X, Machado dijo que recibió la carta de familiares de presos políticos en Ramo Verde y pidió apoyo para que "el mundo entero sepa lo que ellos están sufriendo".

"A estos ciudadanos militares les han violado todos sus derechos humanos y garantías. Con inmenso coraje han decidido alzar sus voces a través del recurso más extremo: la huelga de hambre. Que este grito de libertad desde allí, aferrados a esa reja, se escuche en el mundo entero. No están solos", escribió la opositora.

En la víspera, más de una treintena de militares en Ramo Verde cumplieron más de 96 horas en huelga de hambre para exigir sus liberaciones, según informó entonces la organización Comité por la Libertad de los Presos Políticos.

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