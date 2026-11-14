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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 09:15

Representantes de Rusia, Ucrania y O.Medio abordan la seguridad global en foro en Emiratos

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El Cairo, 14 nov (EFE).- La seguridad global y los medios para hallar soluciones negociadas a las crisis regionales e internacionales centran un foro de diplomacia de alto nivel en Emiratos Árabes Unidos (EAU), con la participación de actores de Oriente Medio, Europa y otras regiones para negociar consensos fuera de los focos públicos.

Por EFE
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Se trata del Foro Sir Bani Yas, un encuentro intelectual y político informal que reúne de forma anual a un grupo selecto de altos funcionarios, incluidos ministros de Exteriores, jefes de organismos internacionales, exmandatarios y expertos estratégicos para debatir a puerta cerrada sobre los principales desafíos geopolíticos y de seguridad.

Los organizadores no suelen publicar una lista de los asistentes debido al carácter confidencial del encuentro, inaugurado el viernes en Abu Dabi, donde se desarrollará hasta mañana, domingo.

Sin embargo, los comunicados oficiales de las distintas cancillerías y medios oficiales revelan la presencia en el foro de los jefes de las diplomacias y altos funcionarios de Rusia, Ucrania, Egipto, Siria, Irak, Chipre, Suecia, Georgia, además del anfitrión, EAU, entre otros.

Durante el primer día, el Ministerio de Exteriores de Egipto informó de encuentros bilaterales por separado entre el titular de ese departamento, Badr Abdelaty, y sus homólogos de Rusia, Serguéi Lavrov, EAU, Abdala bin Zayed, Ucrania, Andrii Sybiha, y Ecuador, Roberto Carlos Kury Pesantes, entre otros.

Abdelaty también se reunió con Massad Boulos, el asesor para África del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como con el representante especial de la UE para el proceso de paz en Oriente Medio, Christophe Bigot.

Los temas abordados, según comunicados divulgados por varios ministerios cuyos titulares participan en el evento, revelan como ejes centrales del foro temas como 'las vías para la desescalada', 'la seguridad marítima' y 'los mecanismos de coordinación diplomática' para contener crisis en curso.

Otros son la protección de la seguridad y de las infraestructuras energéticas en el marco del diálogo estratégico entre Europa y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), así como las cadenas de suministro, el comercio y las alianzas de inversión y desarrollo regional.

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