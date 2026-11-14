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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 07:20

Rumanía gana el arbitraje definitivo para no explotar la mina de oro de Rosia Montana

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Bucarest, 14 nov (EFE).- Un tribunal de arbitraje internacional ha dictaminado a favor de Rumanía en su litigio contra la minera Gabriel Resources para no explotar la histórica mina de oro y plata de Rosia Montana, por lo que el país balcánico tampoco deberá indemnizar al consorcio canadiense.

Por EFE
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Según informó el Gobierno rumano este sábado, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) le dio la razón a Rumanía, que había bloqueado por razones medioambientales un acuerdo firmado a finales de los años noventa.

Gabriel Resources exigía una compensación de unos 6.500 millones de dólares, el equivalente al 1,5 % del producto interior bruto (PIB) de Rumanía en 2026.

El primer ministro rumano, el europeísta Luca Niculescu, calificó hoy el dictamen como "una importante victoria" para su país.

Además, dijo, demuestra que el Estado rumano puede "defender sus intereses, los recursos nacionales y el dinero público, respetando al mismo tiempo sus compromisos con los inversores de buena fe".

Gabriel Resources, por su parte, alegaba que Rumanía había violado los acuerdos bilaterales para la promoción y protección recíproca de inversiones suscritos con Canadá.

La disputa se refería a la implementación del llamado 'Proyecto Minero de Oro de Rosia Montana', situado en la parte noroeste de Rumanía.

El proyecto consistía en la excavación y voladura con dinamita de cuatro cadenas montañosas.

Posteriormente, el mineral iba a ser procesado químicamente utilizando cianuro de sodio para separar los metales preciosos.

Los partidarios del proyecto afirmaron que se crearían cientos de puestos de trabajo, mientras que los opositores subrayaron el peligro de la contaminación por cianuro y la amenaza para el paisaje en general y para las históricas galerías mineras romanas del lugar.

El paisaje cultural minero de Rosia Montana fue incluido en 2021 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, lo que de facto impidió definitivamente una explotación industrial de la mina de oro y plata.

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