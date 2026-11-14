Según el parte castrense, las fuerzas de la agrupación ‘Centro’ continúan además asestando golpes a concentraciones de tropas y equipos del enemigo en esa región.

Durante la jornada pasada, según Defensa, fueron atacadas las fuerzas ucranianas en cuatro localidades de Donetsk, dice el comunicado.

Ucrania sufrió como consecuencia más de 335 bajas, según los militares rusos.

La nota informa también sobre la captura por las tropas rusas de la localidad de Tersianka en la región de Zaporiyia, que permitió extender la zona de control de las fuerzas rusas y creó las condiciones necesarias para su ulterior avance, afirmaron en el ministerio.

Las autoridades rusas aseguran que Kiev controla aún el 10 % del territorio de Donetsk, aunque otras fuentes tienden a duplicar esa cifra.