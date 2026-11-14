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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 23:20

Salvadoreños recuerdan a los jesuitas masacrados en 1989 y exigen justicia

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San Salvador, 14 nov (EFE).- Cientos de salvadoreños recordaron la noche este sábado a los seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y a dos mujeres masacrados por un comando del Ejército en 1989 e hicieron un llamado a la justicia para que atienda casos como el de los religiosos, el de los abogados detenidos y el de "inocentes" presos en el marco de un régimen de excepción en el país centroamericano.

Por EFE
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En la víspera del 37 aniversario de la masacre, miembros de la comunidad de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) y feligreses católicos participaron en la denominada procesión de los favoritos, que recorrió el campus universitario cercano a la capital.

Imágenes de los llamados "Mártires de la UCA", de las dos salvadoreñas asesinadas y palmas adornadas con flores de colores encabezaron la procesión, donde cada participantes portó una vela encendida.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en el campus de la UCA, fueron asesinados por un comando élite del Ejército los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, además de la trabajadora de la universidad Elba y su hija de dieciséis años, Celina Ramos, ambas salvadoreñas.

Sofía Rodríguez, estudiante universitaria y asistente al evento, señaló a EFE que recordar a los "Mártires de la UCA" significa mantener su legado vivo y tratar de aplicar su visión a la realidad actual, "donde vemos mucha injusticia y miedo".

La joven señaló que es la segunda vez que participa en la conmemoración y enfatizó en la importancia de continuarla.

Tras la procesión, en la homilía de una misa, el rector de la universidad, sacerdote Mario Cornejo, dijo que "cada año, desde hace 37 años, la UCA se reaviva de esperanza, se vuelve a colgar de esperanza".

"Es una mayor alegría que la memoria de los mártires siga suscitando alegría y esperanza", expresó Cornejo.

En el aniversario 37 de la masacre, los feligreses apelaron a los derechos humanos y los del medioambiente para exigir la liberación de la abogada y defensora Ruth López y por los "inocentes" detenidos en el contexto de un régimen de excepción, implementado por el Ejecutivo desde marzo de 2022 y señalado de "violentar derechos".

La comunidad de la UCA y los feligreses, que cada año recuerdan a los mártires, siguen a la espera de la justicia en este caso, ya que una corte de El Salvador ordenó en octubre pasado aplazar hasta abril de 2027 el juicio contra once vinculados al crimen.

Se trató de la tercera ocasión en que el comienzo del juicio es aplazado. Inicialmente estaba previsto para el pasado 20 de julio pero se volvió a programa para el 14 de octubre, cuando también fue postergado.

El 18 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio a los once acusados de la autoría intelectual de la masacre, incluidos el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y el exdiputado Rodolfo Parker, por los cargos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento.

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