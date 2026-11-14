Se busca entre desconocidos a 24 habitantes de Macondo, sin experiencia como modelos

La encontró, aunque llegó con tan poco tiempo que terminó retratándola en la muralla de Cartagena, sin la iluminación de estudio con la que acostumbraba a trabajar.

Aquel viaje formaba parte de una búsqueda que se prolongó durante cuatro años y llevó a Perfer por distintos lugares de Colombia, donde amigos, conocidos y encuentros inesperados fueron acercándolo a los 24 rostros que terminarían encarnando a los personajes de 'Cien años de soledad'.

La aventura había comenzado a finales de 2014, cuando el fotógrafo volvió a leer la novela junto a la gestora cultural española Sonia Ezquerrena, estudió el árbol genealógico de los Buendía y elaboró fichas con las características físicas y psicológicas de sus personajes, como si aquella familia imaginaria pudiera localizarse entre los desconocidos que se cruzaban en su camino.

Uno de esos encuentros ocurrió mientras retrataba a Gastón en el estudio de un amigo, donde apareció un hombre de presencia tan imponente que Perfer reconoció en él a José Arcadio Buendía, el fundador de Macondo.

"Tenía una presencia imponente", recuerda Perfer en una entrevista con EFE en Nueva Delhi, donde presenta 'Reflejos de Macondo', un expoconcierto que reúne sus fotografías con las interpretaciones al piano de la española María José de Bustos.

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Entre los rostros que llegaron por recomendación de amigos estaba el de Melquíades, un artista plástico al que Perfer encontró esperándolo al regresar del trabajo, todavía con restos de pintura en la barba, y en quien reconoció al gitano que llevaba a Macondo los inventos y descubrimientos del mundo exterior.

En aquella galería de personajes también aparecen un parapentista y una ingeniera ambiental, a los que Perfer podía dedicar hasta un mes antes de fotografiarles, conversando y familiarizándose con sus expresiones para preservar algo de su identidad frente a la cámara, incluso cuando habían sido elegidos para encarnar a otros.

"Todos los personajes tienen algo particular, algo muy suyo, pero ninguno es modelo", explica el fotógrafo, que reconoce haberse apartado en ocasiones de las descripciones originales de García Márquez para construir su propia interpretación de los personajes.

"En algunos me tomé la libertad de cambiarles algunos aspectos", admite.

La singularidad de esos rostros se impone también en las fotografías, donde una iluminación inspirada en la pintura de Caravaggio y Rembrandt refuerza pieles tostadas, cabellos rubios, labios carnosos y facciones pronunciadas.

Pero después de pasar años buscando a personas capaces de encarnar a los personajes de una novela, Perfer no quería que interpretaran ningún papel frente a su cámara y prefería registrar sus gestos naturales antes que imponerles una expresión determinada.

"No tenían que hacer ninguna pose obligada, extraña ni nada, sino es más bien el registro íntimo de cada persona", señala el colombiano, que con el tiempo entabló amistad con algunos de los retratados y ha vuelto a fotografiarlos para documentar sus propias vidas.

La búsqueda de los rostros culminó en 2018, pero faltaba todavía encontrarles una música, una tarea a la que se sumó la pianista española María José de Bustos y que les llevó cerca de dos años de escuchar, probar y descartar composiciones, mientras investigaban los gustos musicales de García Márquez a través de personas de su entorno.

"Supimos realmente que él, por ejemplo, cuando escribió 'Cien años de soledad', escuchaba a Bartók", recuerda De Bustos en una entrevista con EFE.

En el escenario de Nueva Delhi, Úrsula Iguarán, a quien Perfer había ido a buscar hasta Cartagena, apareció acompañada por un aria del brasileño Heitor Villa-Lobos, mientras que el sabio catalán encontró su correspondencia musical en la 'Balada para un loco' de Astor Piazzolla y Rebeca en la 'Serenata andaluza' de Manuel de Falla.

Los retratos, suspendidos en la oscuridad, se iluminaban uno a uno conforme avanzaba el recital, entre fragmentos de la novela y las interpretaciones de De Bustos, cuyo piano marcaba el ritmo de una puesta en escena que permitía descubrir a aquellos desconocidos colombianos bajo los nombres que García Márquez había imaginado para los habitantes de Macondo.

Después de años de recorrido internacional, la pianista asegura que le resulta imposible separar aquellas imágenes de sus composiciones.

"Ya no los entiendo sin esa música y sin ese personaje", afirma.