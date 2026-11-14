La comisión no ha dado a conocer los motivos por los que ha decidido aplazar la votación, o si se requieren procedimientos legales adicionales para formalizar la nueva fecha electoral.

Este calendario revisado llega en medio de las preocupaciones sobre la preparación del país para celebrar sus primeras elecciones generales desde su independencia en 2011, tras repetidos retrasos, limitaciones financieras y una continua inseguridad en varias zonas del territorio.

Según el cronograma, el registro manual de votantes comenzará el 14 de noviembre, seguido de la publicación de un censo electoral provisional para que los ciudadanos puedan verificar sus datos.

El proceso de presentación de candidaturas tendrá lugar entre diciembre de 2026 y enero de 2027, y se espera que la lista definitiva de candidatos se publique el 18 de enero.

La comisión destina 45 días para la campaña electoral, que comenzará el 27 de diciembre y finalizará el 9 de febrero, en tanto el 10 de febrero será una jornada de reflexión previa a la votación.

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El recuento de votos y el procesamiento de los resultados se llevarán a cabo a nivel de los estados y de áreas administrativas antes de su consolidación a escala nacional, mientras que el anuncio de los resultados definitivos está previsto para el 17 de febrero, apunta el calendario, que también contempla la resolución de disputas electorales y la posible celebración de segundas vueltas.

La nueva fecha de votación se sitúa apenas 11 días antes de la conclusión prevista del periodo de transición de Sudán del Sur, el 22 de febrero de 2027, lo que deja un margen limitado para resolver posibles controversias electorales y completar la transición hacia instituciones elegidas democráticamente.

Sudán del Sur no ha celebrado elecciones generales desde que obtuvo su independencia de Sudán, su vecino del norte, en julio de 2011.

Un acuerdo de paz revitalizado, firmado en septiembre de 2018 tras una devastadora guerra civil que estalló en 2013, estableció un marco de transición destinado a restaurar la estabilidad y preparar el terreno para la celebración de elecciones.

Sin embargo, la implementación del acuerdo se ha enfrentado reiteradamente a desacuerdos políticos, falta de financiación e inseguridad.

El Gobierno de Yuba ha presentado la celebración de elecciones como un paso esencial para poner fin a la prolongada transición, mientras que grupos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil han cuestionado anteriormente si el entorno político y de seguridad permitiría un proceso electoral creíble e inclusivo.

El calendario anunciado este sábado deja menos de tres meses para completar los preparativos electorales fundamentales, que incluyen el registro de votantes, la presentación de candidaturas y los preparativos logísticos en todo el país.