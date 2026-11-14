Trump, Birmania, Ormuz y tensiones con China: el escenario de la cumbre de ASEAN en Manila

Manila ultima los preparativos y apuntala la seguridad para celebrar la cumbre con la que concluye su presidencia anual del bloque, formado por Birmania (Myanmar), Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental.

Al encuentro acudirán los líderes del Sudeste Asiático salvo Birmania, pues el grupo no invita al jefe del régimen castrense y autonombrado presidente, Min Aung Hlaing, desde el golpe de 2021, si bien hay cada vez más voces regionales que abogan por acercar posturas con el Gobierno militar, pese al persistente conflicto y a la retención de prisioneros políticos, entre ellos la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

Además de los países del bloque, la ASEAN invita a los líderes de sus socios al encuentro, y se espera la asistencia del presidente de EE.UU., Donald Trump; el canadiense Mark Carney; la japonesa Sanae Takaichi; el indio Narendra Modi; el surcoreano Lee Jae Myung; el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva; el australiano Anthony Albanese; y el neozelandés Christopher Luxon.

China enviará a su primer ministro, Li Qiang, en lugar de al presidente, Xi Jinping, y Rusia al canciller, Serguéi Lavrov. También acudirán el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Nueve años después de su última visita, el estadounidense regresa al archipiélago para una estancia de menos de 24 horas, en la que no se prevé que coincida con Lula ni con Li.

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Según medios filipinos, está previsto que Trump aterrice en Manila poco antes de que concluya la cumbre el martes, por lo que se desconoce si participará en su clausura o si solo se reunirá con su par filipino, Ferdinand Marcos Jr.

Trump alimenta así la duda de qué puede ofrecer a uno de sus aliados de Asia en una visita más bien de paso, antes de volar a Shenzhen (China), donde le espera Xi para asistir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) el 18 y 19 de noviembre.

Renato Cruz De Castro, catedrático de la Universidad De La Salle de Manila, dijo a EFE que la parada del líder republicano trata de enviar a China el mensaje de que "Estados Unidos reafirma su alianza con Filipinas (...), no solo en defensa, también en economía".

Algo importante en un año en el que Filipinas considera que el calendario le ha jugado en contra. "Ha sido muy duro. Estalló la guerra en Oriente Medio y eso proyectó una sombra sobre el liderazgo de Filipinas", dijo Cruz De Castro.

La guerra en Oriente Medio y el bloqueo del estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético, han impactado gravemente al Sudeste Asiático, con Filipinas como uno de los más afectados, convirtiéndose en marzo en el primero en declarar la emergencia energética.

"No veo el fin de la crisis a corto plazo", advirtió a EFE Henelito Sevilla, profesor del Centro Asiático de la Universidad de Filipinas especializado en Oriente Medio, para quien una posible pausa en los ataques entre Estados Unidos e Irán "no garantiza" que el suministro hacia Asia se normalice.

La otra apuesta de Filipinas y EE.UU. es Pax Silica, una coalición liderada por Washington sobre semiconductores e inteligencia artificial (IA) a la que Manila se sumó en abril y que busca establecer un polo tecnológico en el país.

Se espera que los líderes discutan sobre seguridad energética -muchos países de la región han aumentado sus compras a Rusia tras la guerra- sin visos de grandes consensos en un bloque con divisiones, que también afectan a la postura común sobre Birmania, con Tailandia y Malasia como los más proclives a acercarse a los militares.

Asimismo, la relación entre el bloque y Pekín atraviesa un momento de tensiones, con colisiones entre embarcaciones de países miembros y del gigante asiático, que reivindica casi la totalidad del mar de China Meridional, y un código de conducta con pocas posibilidades de firmarse, pese a la promesa de Manila de cerrarlo durante su presidencia.

"No va a ocurrir", vaticinó De Castro, y recuerda que Xi ya prometió en 2019 al ex presidente Rodrigo Duterte un texto para 2022.

El acuerdo, que se negocia desde 2002, se prevé aún más lejano ahora con su sucesor, Marcos, que ha reforzado sus lazos con Estados Unidos mientras se deteriora la relación con Pekín.