ABC
14 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Rural
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
Contacto Ciudadano
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Rural
ABC TV de 05:00:00 a 05:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-15
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
21º
Máx
34º
undefined 2026-11-17
Min
23º
Máx
33º
undefined 2026-11-18
Min
20º
Máx
32º
undefined 2026-11-19
Min
23º
Máx
31º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.080
Venta
6.320
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
7.150

Ver Cotizaciones

Mundo
14 de noviembre de 2026 - 04:30

Un matrimonio y su hija mueren en la región rusa de Bélgorod en un ataque de Ucrania

Imagen sin descripción

Moscú, 14 nov (EFE).- Tres personas, un matrimonio con su hija adulta, murieron anoche en la región rusa de Bélgorod en un ataque ucraniano con drones, informaron las autoridades locales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Según el gabinete de crisis creado para paliar las consecuencias de los ataques, las fuerzas ucranianas golpearon la vivienda del matrimonio, dejando también otro herido.

En total, en toda la región los ataques ucranianos causaron ocho heridos, según datos oficiales.

Las autoridades de la región rusa de Rostov informaron, por su parte, de daños a un puente y un hotel a consecuencia de ataques ucranianos.

El Ministerio de Defensa ruso reportó haber derribado anoche 29 drones enemigos sobre cinco regiones, en particular, cerca de Moscú.

Lo
más leído
del día

01
Política
Caso Ueno Bank: el Arzobispado pide investigar desvíos y renovar el gabinete de Alliana
Ver más
02
Política
Crece la indignación ciudadana: concejales no se ponen de acuerdo ni para elegir a sus autoridades
Ver más
03
Fútbol Internacional
Uruguay asalta La Bombonera derrotando a la Argentina post-Messi
Ver más
04
ABC en el Este
Con manifestación, piden destitución de Justo Zacarías de Itaipú
Ver más
05
Política
Juicio político a Rolón: diputado opositor apuesta a presión ciudadana por Ueno Bank para forzar al cartismo
Ver más

Te puede interesar