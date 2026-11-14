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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 04:25

Una veintena de líderes, seguridad y comercio: claves de la cumbre de la ASEAN en Manila

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Manila, 14 nov (EFE).- La asistencia de una veintena de líderes, entre ellos el estadounidense Donald Trump, el máximo despliegue de seguridad y las conversaciones comerciales son algunos de los asuntos clave de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que Manila acoge desde este domingo y hasta el martes.

Por EFE
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Se trata de la 49ª cumbre de líderes de la ASEAN, con la que el anfitrión, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., cierra un año de presidencia rotatoria del bloque marcado por la guerra en Irán, la crisis energética y las tensiones con China, con la economía del archipiélago en uno de sus momentos más bajos.

Aquí algunas claves para seguir la cumbre:

La capital, engalanada con carteles que anuncian el encuentro, se ha blindado con casi 20.000 efectivos, y el Gobierno ha declarado tres días no laborables para aliviar el tráfico en la zona ante la llegada de más de 10.000 delegados y visitantes extranjeros.

"No es una cumbre sencilla y queremos demostrar la capacidad de Filipinas para ser anfitriona", afirmó la portavoz presidencial, Claire Castro, quien cifró en más de 550 las reuniones del año de presidencia filipina, casi el doble que en 2017.

Creada en 1967 y con una población cercana a los 700 millones de personas, la ASEAN está compuesta por Singapur, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Birmania, Brunéi, Laos, Camboya y Timor Oriental, que se integró como miembro el año pasado.

La cumbre arranca el domingo en el renovado Centro Internacional de Convenciones de Filipinas (PICC) con las sesiones de los once miembros del bloque, y sigue el lunes y el martes con las reuniones con socios y países invitados, hasta la clausura y el traspaso a Singapur, que presidirá el grupo en 2027.

Junto a Trump acudirán, entre otros, el primer ministro chino, Li Qiang; la japonesa Sanae Takaichi; el indio Narendra Modi; el australiano Anthony Albanese y el secretario general de la ONU, António Guterres.

Como invitados especiales de la presidencia filipina asisten el recién reelegido presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, el primer ministro canadiense, Mark Carney, y la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

El resultado más seguro es la firma del acuerdo de economía digital del bloque (DEFA), del que los miembros del grupo esperan duplicar beneficios en el comercio digital, además del tratado de libre comercio entre la ASEAN y Canadá y las nuevas adhesiones al Tratado de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático (TAC) de algunos países invitados.

Más difícil se perfila cerrar el código de conducta en el mar de China Meridional, negociado desde 2002 y prometido por Manila para este año. Filipinas no lo da por perdido, según la portavoz Castro, pese a las tensiones habituales entre el bloque y Pekín, que reclama casi toda la zona.

Tras nueve años sin pisar el país y con un programa diseñado a su medida, Trump aterrizará el martes en Manila hora y media antes del cierre de la cumbre para una reunión especial entre la ASEAN y Estados Unidos.

Al día siguiente, después de una conversación bilateral con el presidente Marcos, el mandatario estadounidense partirá rumbo a la ciudad china de Shenzhen, donde le espera su homólogo, Xi Jinping, para asistir al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La crisis energética ocupará también buena parte de las conversaciones en una región golpeada por el bloqueo de Ormuz, en especial Filipinas, que importa de Oriente Medio el 98 % de su crudo y fue el único país del Sudeste Asiático en declarar la emergencia energética en marzo.

"Sentimos el aumento de los precios de los productos básicos y del petróleo (...). Muchos de estos problemas no podemos resolverlos solos, por eso la ASEAN es tan importante", defendió Marcos en redes sociales, pidiendo que todo el bloque "actúe de manera unida" ante crisis que van del precio del crudo al impacto del fenómeno meteorológico El Niño.

Lastrada por la crisis energética, recientes casos de corrupción y un crecimiento económico más lento de lo esperado, Filipinas llega a la cumbre en una situación delicada, con una tasa de aprobación de Marcos del 30 % y la vicepresidenta, Sara Duterte, sometida a juicio político.

El archipiélago parte de una "posición económica más débil", señaló a EFE Ruben Carlo Asunción, economista jefe de UnionBank, para quien "el reto es convertir esa visibilidad diplomática en resultados concretos de comercio, inversión y economía".

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