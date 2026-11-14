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Mundo
14 de noviembre de 2026 - 07:25

Zelenski dice que EE.UU. ha planteado admitir a Ucrania en la OTAN si se retira de Donbás

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Berlín, 14 nov (EFE).- El presidente ucraniano Volodímir Zelenski dijo este sábado que durante las negociaciones trilaterales en Abu Dabi EE. UU. planteó por primer a vez la posibilidad de admitir a Ucrania en la OTAN si sus fuerzas se retiran de las partes que aún controlan en el Donbás.

Por EFE
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"He dicho repetidas veces: Ucrania no se retira y no cede su territorio a terroristas. Los estadounidenses plantearon la pregunta: 'Y si Ucrania entra a la OTAN, ¿se retirará del Donbás?'. Fue la primera vez (que lo dijeron)", declaró en un encuentro con periodistas, en afirmaciones citadas por la agencia Ukrinform.

"Estamos discutiendo con los socios un paquete de seguridad integral que nos puedan ofrecer durante las negociaciones: garantías de seguridad específicas de la OTAN y de la UE, un ejército ucraniano fuerte -y esto quiere decir una cantidad apropiada de personal, armas, apoyo financiero por un periodo de tiempo- y el Plan de Prosperidad", agregó.

Con respecto a la posibilidad de canjear parte del territorio ucraniano por un ingreso en la OTAN, Zelenski señaló que no se trata de una decisión que le corresponda tomar a él, aunque no rechazó de plano la posibilidad.

"Si la parte estadounidense nos confirma esto, junto con los otros colegas de la OTAN, entonces pediré la opinión de nuestra sociedad, ¿aceptamos o no? Yo no tengo derecho de decidir a discreción. Pero necesitamos detalles, que todavía no están disponibles, y todo esto está siendo debatido ahora mismo", resaltó.

Incluso si Ucrania aceptara esta opción, esto no implicaría que fuese a reconocer oficialmente la soberanía rusa sobre los territorios que han sido ocupados por las fuerzas de Moscú, remachó el presidente, que dejó entrever que sí podría aceptarla de facto.

Zelenski argumentó que una adhesión a la OTAN sería una garantía de seguridad importante debido a la cláusula de defensa colectiva, pero indicó que por el momento Washington había ofrecido sólo garantías "similares" a los artículos 4 y 5 de la Carta de la Alianza, lo que sin embargo no implica la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno.

Por otro lado, el presidente aseguró que no aceptaría bajo ningún concepto la posibilidad de anclar en la constitución un posible estatus neutral de Ucrania, como reclama Moscú.

"No estamos en la OTAN de todas formas. Si la neutralidad implica no estar en la OTAN, ya nos encontramos en ese estatus. ¿Y qué protegerá entonces nuestra seguridad a largo plazo?", afirmó.

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