Zelenski dice que los rusos quieren usar evacuación de Kostiantínivka para tomar la ciudad

En un encuentro con periodistas, Zelenski volvió a desmentir que Moscú haya sido capaz de tomar la localidad, como aseguró el Ejército ruso el pasado mes de julio.

"(Vladímir) Putin simplemente quiere que salgamos de Kostiantínivka y ellos entrarán y ocuparán la ciudad entera. Expliqué mi posición a los negociadores estadounidenses", dijo en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

El presidente afirmó que los combates prosiguen dentro de la ciudad y que Ucrania está haciendo todo lo posible por evacuar a los civiles que todavía siguen allí, pero rechazó la posibilidad de ceder la plaza, pues esto abriría la vida a ocupar otras zonas del Donbás.

"Después de Kostiantínivka, vendrán Kramatorsk y Sloviansk", dijo refiriéndose a los últimos bastiones bajo control ucraniano.

Zelenski reiteró que durante la tregua localizada que se logró declarar el mes pasado en torno a la localidad de Oleshki (sur), con la mediación de EE.UU., los rusos aprovecharon para fortalecer sus posiciones militares dentro de esa ciudad.

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Señaló además que la parte ucraniana ha proporcionado a los estadounidenses una lista con siete u ocho localidades donde permanecen atrapados civiles, incluidos niños, pero que Rusia no se ha abierto a realizar allí operaciones humanitarias similares.

"¿Y qué ofrecieron si no? Kostiantínivka. ¿Por qué? Porque después de Kostiantínivka vendrán Kramatorsk y Sloviansk", repitió.

El Kremlin negó este viernes que Rusia vaya a aprovechar una tregua en Kostiantínivka para reagrupar sus fuerzas, una iniciativa propuesta el jueves por Putin durante su encuentro en el Kremlin con los emisarios estadounidenses, Jared Kushner y Steve Witkoff.

"La afirmación de que se usará (la tregua) para transportar vehículos blindados no resiste ninguna crítica, porque es perfectamente visible desde satélites, drones y otros equipos de vigilancia", sostuvo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa telefónica diaria.

Según Peskov, el objetivo es dar la posibilidad de abandonar la ciudad a entre 400 y 500 civiles, quienes, insistió, podrán dirigirse tanto a Rusia como a Ucrania.

Rusia aseguró haber conquistado el bastión ucraniano de Kostiantínivka en julio pasado, aunque Kiev ha negado que Moscú controle la totalidad de la urbe.