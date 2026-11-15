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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 11:00

Al menos 74 mujeres han sido asesinadas en 2026 en un departamento caribeño de Colombia

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Bogotá, 15 nov (EFE).- Al menos 74 mujeres han sido asesinadas en lo que va de 2026 en el departamento del Atlántico, en el Caribe colombiano, una cifra que evidencia la persistencia de la violencia contra las mujeres y que llevó este domingo a la Defensoría del Pueblo a reclamar medidas urgentes de protección y justicia.

Por EFE
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Según registros de organizaciones sociales y autoridades citados por la institución, los asesinatos se producen en distintos contextos, desde la violencia intrafamiliar y comunitaria hasta ataques relacionados con la criminalidad organizada.

Entre los casos recientes figuran los asesinatos de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández, de 14 y 17 años, en el municipio de Malambo, así como el doble homicidio de Morelhith Blanco, de 36 años, y su hija de 14 años, ocurrido la semana pasada.

A estos crímenes se suman los asesinatos de Kelly Johana Villa, de 32 años; Shirley Patricia Payares, de 43, y Estefany Paola Barraza, de 34 años, en sucesos registrados también durante este mes en Soledad y Barranquilla, la capital departamental.

La Defensoría advirtió de que varias mujeres han sido víctimas de ataques de sicarios en escenarios de extorsión, cobros ilegales y disputas territoriales entre estructuras delictivas, en los que pueden ser utilizadas como mecanismos de presión, castigo o represalia.

La institución también llamó la atención sobre las dificultades para esclarecer estos crímenes y determinar si responden a patrones de violencia de género.

Hasta el 31 de octubre, solo cuatro casos habían sido tipificados como feminicidios según la Defensoría, mientras que los demás permanecen bajo investigación.

A escala nacional, las cifras de la Fiscalía General apuntan a que en Colombia se registra al menos un feminicidio cada 24 horas, mientras que las organizaciones sociales advierten de un subregistro y documentan cifras superiores.

El Observatorio Colombiano de Feminicidios, que lleva más de un año sin contabilizar estos crímenes por falta de recursos, según denunciaron a EFE sus directoras, contó 609 asesinatos de mujeres por razones de género entre enero y septiembre de 2025 y registró 886 casos durante todo 2024, más de dos al día.

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