Al menos 74 mujeres han sido asesinadas en 2026 en un departamento caribeño de Colombia

Según registros de organizaciones sociales y autoridades citados por la institución, los asesinatos se producen en distintos contextos, desde la violencia intrafamiliar y comunitaria hasta ataques relacionados con la criminalidad organizada.
Entre los casos recientes figuran los asesinatos de las hermanas Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández, de 14 y 17 años, en el municipio de Malambo, así como el doble homicidio de Morelhith Blanco, de 36 años, y su hija de 14 años, ocurrido la semana pasada.
A estos crímenes se suman los asesinatos de Kelly Johana Villa, de 32 años; Shirley Patricia Payares, de 43, y Estefany Paola Barraza, de 34 años, en sucesos registrados también durante este mes en Soledad y Barranquilla, la capital departamental.
La Defensoría advirtió de que varias mujeres han sido víctimas de ataques de sicarios en escenarios de extorsión, cobros ilegales y disputas territoriales entre estructuras delictivas, en los que pueden ser utilizadas como mecanismos de presión, castigo o represalia.
La institución también llamó la atención sobre las dificultades para esclarecer estos crímenes y determinar si responden a patrones de violencia de género.
Hasta el 31 de octubre, solo cuatro casos habían sido tipificados como feminicidios según la Defensoría, mientras que los demás permanecen bajo investigación.
A escala nacional, las cifras de la Fiscalía General apuntan a que en Colombia se registra al menos un feminicidio cada 24 horas, mientras que las organizaciones sociales advierten de un subregistro y documentan cifras superiores.
El Observatorio Colombiano de Feminicidios, que lleva más de un año sin contabilizar estos crímenes por falta de recursos, según denunciaron a EFE sus directoras, contó 609 asesinatos de mujeres por razones de género entre enero y septiembre de 2025 y registró 886 casos durante todo 2024, más de dos al día.