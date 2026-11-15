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Mundo
15 de noviembre de 2026 - 22:35

Al menos cinco presuntos pandilleros haitianos mueren en operación de fuerza multinacional

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Puerto Príncipe, 15 nov (EFE).- Cinco presuntos integrantes de bandas armadas haitianas murieron este domingo en una operación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés) en el departamento de Artibonito, en el centro del país, el mismo donde la víspera fueron asesinadas al menos diez personas por estas bandas.

Por EFE
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"Cinco presuntos miembros de bandas murieron y se incautaron armas. Esta operación va más allá de la mera seguridad", señaló en comunicado la GSF, cuya creación fue autorizada en septiembre de 2025 por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La operación tuvo lugar al norte de la comuna de Gros-Morne, donde la GSF recuperó además el control de una iglesia y una escuela que las bandas habían convertido en bastiones suyos, en el sector de Carnifice, agregó la nota informativa.

"Las tropas de la GSF despejaron y aseguraron estos lugares y sus alrededores, restableciendo el acceso a través de un corredor fundamental", indicó la información, según la cual también fueron desmanteladas "varias barricadas y trincheras que bloqueaban la Carretera Nacional No. 5".

Según la GSF -integrada por 2.181 policías y militares de El Salvador, Chad, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka, Mongolia y Bangladesh- y comandada por el mayor general mongol Erdenebat Batsuuri, las operaciones continuarán.

"Se trata de restaurar la libertad de circulación, reabrir el acceso a las instituciones públicas y restablecer la presencia del Estado en comunidades que han sufrido años bajo el control de bandas", concluyó el comunicado.

En Artibonito, donde tuvo lugar esta operación, al menos diez personas fueron asesinadas el sábado en un ataque de bandas.

La matanza fue perpetrada en la aldea de Morne-Robert, situada en la comuna de Saint-Marc, y fue atribuida a la banda Gran Grif, informó la emisora Radio Télé Galaxie.

La información agregó que las víctimas eran agricultores del municipio de Verrettes, unos sesenta kilómetros al norte de Puerto Príncipe, que se dirigían al mercado de Pont-Sondé para vender sus productos.

Otros medios locales elevan a trece el número de personas asesinadas en esta masacre, cifra que aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Las operaciones contra las bandas armadas se han intensificado en las últimas semanas por parte de las fuerzas de seguridad haitianas, la GSF y el contingente de más de 2.000 soldados enviados por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

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