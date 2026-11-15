Alejandro Sanz inunda de arte Santo Domingo en su primer recital tras ganar Latin Grammy

"Ay, Dios mío. Vamos con lo que haga falta para hacer este concierto”, declaró Sanz nada más salir al escenario, entre gritos del público, ante quienes debutó con ‘Desde cuando’, uno de sus éxitos de la década del 2000.

Acompañado por seis músicos y dos coristas llegó a la capital dominicana después de ofrecer un recital en Puerto Rico y conseguir su vigésimo cuarto Latin Grammy esta misma semana.

Sanz parecía divertirse desde el inicio, bailaba al son de sus canciones, y quiso mandar un mensaje por la paz con la segunda composición de la noche, ‘Por bandera’, durante la que aprovechó para enarbolar el pabellón dominicano para agrado del público local.

“Tenía un nudo en la garganta de venir a cantar aquí a Santo Domingo”, expresó el artista, de 57 años y nacido en Madrid, de padres andaluces, tras interpretar las primeras canciones.

Con su característica voz rasgada y entonación consiguió levantar al público de sus asientos ante los vanos esfuerzos de los acomodadores para que la gente permaneciese sentada en las sillas.

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Una de las sorpresas de la noche vino en la octava canción, cuando salió al escenario el cantante dominicano Vicente García para interpretar junto con Sanz ‘Quisiera ser’.

“La música te puede esperar el día que todo sale mal, (...) para decirte aquí estoy yo”, confesó a mitad del recital el artista español, que vestía con camiseta negra de tirantes y una fina cadena al cuello.

El concierto incluyó 19 canciones, entre ellas algunas de su último álbum como ‘El vino de tu boca’ o ‘Hoy no me siento bien’, y éxitos marcados de su trayectoria de la talla de ‘Quisiera ser’ o ‘El alma al aire’.

A falta de tres canciones para la conclusión, Sanz amagó con irse en una falsa despedida, que fue respondida con cánticos de "otra, otra" por parte del público.

Así fue como se dispuso a interpretar la antepenúltima canción, 'Y, ¿si fuera ella?', balada que hace casi 30 años formó parte del disco 'Más' (1997), el álbum más vendido de la historia de España.

Después, los músicos dejaron al madrileño que en solitario encandilo al público con la interpretación a piano de 'Lo ves'.

El cantante español recorre desde el pasado 3 de octubre América Latina con su gira mundial, que arrancó en septiembre de 2025 en España.

Tras su paso por la capital dominicana, el 19 de noviembre en El Salvador tendrá la próxima cita en el calendario el artista, que finalizará su gira en Guatemala el 21 de este mes.

En total, la gira '¿Y ahora qué?' ha contado a nivel mundial con 76 conciertos con escenarios en España, Estados Unidos y América Latina.

La trayectoria discográfica de Alejandro Sanz comenzó a tomar fuerza a principios de la década de 1990, cuando publicó en 1991 'Viviendo deprisa', su primer álbum bajo el nombre artístico con el que alcanzó reconocimiento internacional.

Posteriormente lanzó producciones como 'Si tú me miras', '3', 'Más', 'El alma al aire', 'No es lo mismo' y 'Paraíso Express'.