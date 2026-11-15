Arranca en Manila la cumbre de líderes de la ASEAN y sus socios a la espera de Trump

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, invitado especial del anfitrión, participó en la ceremonia de apertura y ha tomado parte de la primera plenaria del día antes de abandonar el país este mismo domingo, sin coincidir con el mandatario estadounidense.

La cumbre comenzó con una ceremonia de apertura en el Centro Internacional de Convenciones de Filipinas (PICC), presidida por el mandatario filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien subrayó las prioridades del bloque.

"Debemos preguntarnos no solo hacia dónde se dirige la ASEAN, sino en qué debe convertirse", dijo Marcos en su discurso de inauguración.

La primera jornada está reservada a los once miembros de la ASEAN (conformada por Birmania, Filipinas Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam, Tailandia y Timor Oriental), que tras la sesión plenaria celebrarán un retiro a puerta cerrada.

Las reuniones con los socios comenzarán el lunes con las cumbres del bloque con China, la ONU, Australia y Corea del Sur, y continuarán el martes con Japón, la India y la Cumbre de Asia Oriental, antes de la clausura y el traspaso de la presidencia a Singapur.

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Será entonces cuando aterrice Trump, que regresa a Filipinas nueve años después de su última visita para una estancia de menos de 24 horas, tras la cual viajará a la ciudad china de Shenzhen, donde le espera su homólogo, Xi Jinping, en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Se prevé que las conversaciones de estos días estén marcadas por la crisis energética derivada del bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha golpeado a la región y en especial a Filipinas, primer país del Sudeste Asiático en declarar la emergencia energética.

El grupo no invitó al jefe del régimen castrense y autonombrado presidente de Birmania, Min Aung Hlaing, como ocurre desde el golpe de 2021, si bien hay cada vez más voces regionales que abogan por acercar posturas con el Gobierno militar, pese al persistente conflicto y a la retención de prisioneros políticos, entre ellos la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

Además de los países del bloque, la ASEAN invitó a los líderes de sus socios al encuentro, entre ellos el canadiense Mark Carney y el australiano Anthony Albanese, quienes ya se encuentran en el archipiélago.

Se espera que además de Trump, se sumen también a las conversaciones la japonesa Sanae Takaichi, el indio Narendra Modi, el surcoreano Lee Jae Myung y el neozelandés Christopher Luxon.

China ha enviado a su primer ministro, Li Qiang, en lugar de al presidente, Xi Jinping, y Rusia al canciller, Serguéi Lavrov. También acudieron el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que se sumaron a la foto familiar este domingo.